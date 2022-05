El TJUE retorna la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí

El vicepresident del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat aquest dimarts una interlocutòria que torna cautelarment la immunitat europarlamentària a l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i dels seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, tots tres amb escó com a eurodiputats per JxCAT.

Aquest pronunciament anul·la una interlocutòria anterior del Tribunal General de la UE que va desestimar mesures cautelars als tres polítics en considerar que no hi havia risc que fossin detenguts mentre es resol el fons del seu recurs contra la decisió del Parlament Europeu d'acceptar els suplicatoris emesos per la Justícia espanyola, tenint en compte que les Ordres Europees de Detenció i Lliurament emeses contra ells estan suspeses a tota la UE.

Encara que estaven suspeses, Puigdemont va ser detengut a l’Alguer al setembre de 2021. Puigdemont es va desplaçar a Sardenya per a assistir a l'aplec internacional que organitza cada any l'associació Adifolk i va ser detengut a l'aeroport. Arran d'aquests fets, la defensa dels exiliats va presentar una apel·lació.