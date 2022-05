Comença una campanya per a salvar la Biblioteca Catalana de l’Alguer

Aquest divendres, 20 de maig, arrenca la campanya de la Plataforma per la Llengua per a salvar la Biblioteca Catalana de l’Alguer. L’entitat vol aconseguir 15.000 euros a través de micromecenatge per a evitar que la biblioteca tanqui definitivament i per a renovar-ne les instal·lacions i reobrir-la al públic general.

Fundada el 1988 per l'Obra Cultural de l’Alguer, es tracta de l’única biblioteca d’Itàlia dedicada a obres en català, però des del 2014 ha anat reduint l’activitat perquè va deixar de rebre subvencions de la Regió Autònoma de Sardenya, i les instal·lacions han anat quedant obsoletes. Actualment, de fet, només ofereix servei de préstec, sobretot a estudiants i investigadors, i també pot rebre visites, però habitualment les instal·lacions estan tancades al públic general.

La pandèmia ha contribuït a aguditzar encara més la situació, però, malgrat tot, encara s’hi han pogut organitzar algunes activitats puntuals en dies assenyalats com el Dia Internacional de la Llengua Materna, el Dia Mundial de la Poesia o el Dia del Llibre i la Rosa. Tot això ha estat possible gràcies a la feina incansable dels voluntaris de l’Obra Cultural de l’Alguer i de la Plataforma per la Llengua.

Amb aquesta campanya, la Plataforma per la Llengua vol modernitzar l’estructura de la biblioteca, millorar-ne el servei i crear xarxes socials per a difondre’n l’activitat. L’objectiu és que, un cop es recuperi la normalitat després de la pandèmia, la biblioteca pugui tornar a convertir-se en el punt de trobada, de coneixença i d’estudi que sempre ha estat per als algueresos.

Per això, l’espai ha de poder tornar a acollir activitats culturals, cursos per a promocionar la llengua, grups de lectura o festes en dies assenyalats. Per a l’ONG del català, és fonamental tornar a oferir un espai que permeti als algueresos practicar la seva llengua i, sobretot, acostar la cultura i l’alguerès als més joves. L’edifici actual de la Biblioteca Catalana de l’Alguer, situat a l’Alguer Vella, no està en condicions per a permetre recuperar aquestes activitats i, per això, amb els doblers que es recaptin, s’eliminaran les barreres arquitectòniques de l’edifici, se’n millorarà la il·luminació i la climatització, i es dotarà l’espai amb nous ordinadors.

La renovació de l’espai es completarà amb una millora del servei de préstec i amb la incorporació d’un bibliotecari a temps parcial, que se sumarà als voluntaris que també la gestionen. A més, la biblioteca tendrà un horari d’obertura ampli, perquè també és la seu de l’Obra Cultural de l’Alguer i de la delegació a l’Alguer de la Plataforma per la Llengua.

Les persones que contribueixin a finançar el projecte podran tenir, dins la biblioteca, una placa amb el seu nom i llinatges, i el nom de la seva localitat. Entre totes les plaques es configurarà un mural simbòlic que servirà per a il·lustrar la col·laboració i el treball en xarxa de tots els territoris de parla catalana en la defensa de la llengua arreu del domini lingüístic.