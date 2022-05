[VÍDEO] Alumnes de l'IES Manacor, guanyadors en la categoria de Cicles Formatius de Grau Superior al concurs Wapps .cat

El passat dilluns 16 de maig es va celebrar al CosmoCaixa de Barcelona la jornada Wapps .cat d’enguany. Els protagonistes del dia varen ser els alumnes finalistes del concurs, juntament amb els seus professors.

El dia va començar a partir de les 10 h, quan els grups finalistes de les diferents categories de l’edició 2022, varen anar presentant els seus projectes davant del jurat durant tot el matí. A les 15 h, va començar la gala d’entrega de premis, conduïda pel creador de contingut i col·laborador de la Fundació .cat, Albert Roig.

El jurat del Wapps .cat d’enguany està format per professionals en l’àmbit tecnològic, com per exemple Àlex Hinojo, Bel Llodra, David Monreal, Jordi Hinojosa, Lina Camprubí i Victor Casado.

La Gala, com les d'abans però més innovadora

L’any passat a conseqüència de la pandèmia, la gala es va emetre en directe i en línia, amb un format 3D molt innovador que no s'havia plantejat fins al moment. La gala Wapps. cat d’enguany va barrejar els dos mons, el presencial i el virtual. Varen recuperar el format presencial, amb tota l’emoció de viure una gala en directe i tenint l’oportunitat de conèixer personalment als altres grups. Però també varen oferir la gala en línia, perquè es pugués viure des de casa.





El palmarès del Wapps .Cat 2022

Els guanyadors per categories van ser:

Primària:

wesavetheworld.cat del grup "Salvem el planeta" de l'escola Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa.

ESO:

lacaixadevarga.cat. Del grup La Caixa de Varga de l'Institut 22@ de Barcelona.

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà:

descobrimcastellfollitdelboix.cat. Del grup VivesVich, de l'Institut Pere Vives i Vich d'Igualada.

Cicles Formatius de Grau Superior:

comunitatsindigenes.cat. Del grup Comunitats indígenes, de l’IES Manacor de Manacor.

Aplicacions:

catrenat.cat. Del Grup Cat_Renat de l’ Institut Joan d'Àustria de Barcelona.

Millora el web del teu centre:

ciclcesculturalbadalona.cat. Del grup CULTUBYTE-CULTURALBADALONA del centre Cultural de Badalona.

Noies TIC

L'Institut d'Altafulla, d'Altafulla.

Centre amb més participació:

Escola Pia d'Igualada.

Wapps .cat, un dels projectes més emblemàtics de la Fundació .cat, arriba a la 12a edició

El concurs Wapps .cat celebra enguany la seva 12a edició, consolidant-se com un dels concursos més importants del panorama educatiu català. El Wapps .cat és un concurs de creació de llocs web i aplicacions en català, adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Qualsevol escola dels territoris de parla catalana pot participar en aquest projecte.

La finalitat del concurs és que els alumnes creïn un web o una aplicació real, a través d’una experiència engrescadora que els apoderi a passar de ser consumidors digitals a creadors digitals.

En paral·lel, també se cerca reforçar la formació tecnològica dels docents que ho requereixin, així com augmentar els recursos digitals dels centres educatius dels projectes guanyadors.