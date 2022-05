Puigdemont, davant el Consell per la República: «Som una institució i ens hem de reivindicar com a tal»

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya a l'exili, ha defensat aquest dissabte, en relació amb el Consell per la República que presideix, que «som una institució i ens hem de reivindicar com a tal, presentar i actuar com a tal».

En el seu discurs d'obertura del ple telemàtic de l'Assemblea de Representants del Consell per la República, Puigdemont ha assegurat que cal fer créixer a aquesta institució, que té «una legitimitat indiscutible».

En aquest sentit, ha concretat que els objectius del pla de govern del Consell de representants són «consolidar» les polítiques posades en marxa en la fase fundacional, així com consolidar-se institucionalment.

En resposta a les preguntes dels membres, Puigdemont ha afirmat que tant la secretària general d'ERC, Marta Rovira, com l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, són «grans noms» per al Consell per la República, encara que ha advocat per respectar les dinàmiques de partits i les personals.

«Saben que tenen totes les portes obertes», ha insistit, i ha dit que no deixarà perdre cap ocasió per a oferir-los la possibilitat de tenir un pes rellevant en l'estructura del Consell. A més, ha assegurat que la unitat de l'independentisme és «essencial» i que s'ha demostrat que la seva desunió no funciona.