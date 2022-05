La Federació Llull treballarà coordinadament als Països Catalans per fer front a les agressions judicials al català

La Federació Llull actuarà de manera coordinada als Països Catalans per fer front a les agressions judicials al català a l'escola. Així ho han acordat les tres entitats que formen la federació -Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear (OCB)- en la reunió que se celebra aquest dissabte a València per aprovar el nou pla de treball i renovar la Junta Directiva.

Anna Oliver serà la nova presidenta i pren el relleu de Jordi Cuixart, expresident d'Òmnium. Amb aquesta renovació de càrrecs les tres entitats inicien una nova etapa d'impuls i rellançament de la Federació Llull marcada per la defensa de la llengua en el marc del Països Catalans, entre d'altres.

Així, segons han explicat, les tres entitats dissenyaran una estratègia coordinada de resposta a les contínues agressions judicials al català a l'escola en els tres territoris i un programa de política lingüística per fer front a l'emergència i garantir els drets lingüístics de la ciutadania. En aquest sentit, la Federació Llull ha qualificat la darrera sentència que imposa el 25% de castellà a les aules de Catalunya «d'atac molt greu a la llengua catalana», i ha demanat unitat d'acció de la societat civil i de les institucions per defensar i blindar el català a l'escola.

«Ens cal que els tres governs, del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, defensen a la seua ciutadania dels atacs frontals als nostres drets lingüístics, governant perquè es complisca l'oficialitat del català. Mentre això no ocórrega, la Federació Llull continuarà treballant coordinament per a no ser tractats com a ciutadans de segona», ha afirmat Anna Oliver, presidenta d'ACPV i nova presidenta de la Federació Llull.

«Quaranta anys després, els atacs lingüístics obliguen a recobrar-nos en la unitat, especialment des de la societat civil» ha dit el president d'Òmnium Xavier Antich, que ha afegit: «en l'any Fuster, reforcem el marc de referència dels Països Catalans i el compromís amb la Federació Llull per continuar defensant la llengua i la cultura, la cohesió social i la llibertat».

Al seu torn, el president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles, ha fet una crida a treballar plegats: «Encara que la realitat sociolingüística, política i social dels territoris de parla catalana no és homogènia els reptes i problemes als quals ens enfrontem són comuns». «A les Illes Balears, tenim l'experiència que només des de la unitat, la força de la gent i la societat civil organitzada, és possible fer front als atacs contra la llengua i la cultura i, per això, la feina comuna a través de la Federació Llull és més necessària que mai», ha assegurat

Al costat de la presidenta Anna Oliver; Joan Miralles, des del febrer al capdavant de l'OCB, ocuparà la vicepresidència de la Federació Llull; Xavier Antich, president d'Òmnium també des del febrer, serà el nou secretari tresorer; Blanca de Llobet i Jordi Arcarons -Òmnium-, Toni Gisbert i Josepa Costa -ACPV-, i Lena Serra i Toni Llabrés -OCB-, ocuparan les diferents vocalies que completen la Junta Directiva de la Federació. Amb el nou pla de treball i renovació de càrrecs les tres entitats inicien una nova etapa d'impuls de la Federació Llull. Les línies de treball aprovades també inclouen:

-La celebració de l'Any Fuster amb un acte simultani a les tres capitals (València, Barcelona i Palma).

-Enfortir, consolidar i ampliar les iniciatives culturals conjuntes ja existents (Sopar Estellés, Flama de Canigó i Focs de Sant Joan, entre d'altres).

-Impulsar noves iniciatives culturals coordinades, com el projecte VOC - Versió Original en Català, un projecte que té com a objectiu estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic.

-El diàleg amb les institucions dels tres territoris per a estimular la seva col·laboració efectiva, particularment en els àmbits de llengua i cultura.

-El treball conjunt per a garantir el respecte a la llengua catalana en les disposicions legals d'àmbit estatal, com ara, de forma immediata, la llei de l'audiovisual en tràmit parlamentari.

Cal recordar que la Federació Llull, constituïda a Palma l'any 1990, aglutina les tres principals entitats culturals dels Països Catalans. Amb aquesta aliança, Òmnium Cultural, l'OCB i ACPV multipliquen la incidència de les seves accions a favor de la llengua i la cultura catalanes arreu dels territoris de parla catalana.