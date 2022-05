Junts trenca l’acord amb ERC, PSC i els Comuns que modifica la Llei de Política Lingüística de Catalunya

Junts per Catalunya s'ha posicionat en contra de la reforma de la llei de política lingüística de Catalunya. Aquesta formació, juntament amb ERC el PSC i els comuns havien acordat donar resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que imposa un mínim del 25% de castellà a les aules, modificant l'article 21, que diu que el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular en l'ensenyament.

Aquesta modificació pretenia reconèixer l'ús del castellà i de l'aranès, d'acord amb el projecte lingüístic de cada centre, però sense fixar percentatges. Però, pocs dies després d'haver-ho anunciat, Junts va decidir congelar l'acord.

Finalment, argumentant que no hi ha les condicions necessàries per avalar aquesta modificació i que, a més, tampoc hi ha consens ni amb les entitats en defensa de la llengua i la comunitat educativa, ja que no queda clar que el català és la llengua vehicular, ni els equips directius i els docents, perquè la llei deixa la decisió final a l'empara del centre, ni es garanteix la immersió lingüística, així com el manteniment dels mecanismes d'acollida.

La resposta

Per la seva banda, ERC els ha acusat d'«irresponsables», argumentant que aquesta decisió «s'allunya del consens que existia sobre la llengua catalana i d'una proposta de modificació d'una llei que ha de protegir el català a l'escola», ha dit la portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

El PSC i els comuns, considerant que juntament amb ERC sumen la majoria absoluta necessària, han demanat a la formació republicana de mantenir l'acord i formalitzar la modificació de la llei de política lingüística.