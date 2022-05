La sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà a les escoles, escrita en català, té més de 120 faltes

La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposa el 25% de castellà a les escoles és escrita en català, però està plena de faltes d'ortografia i gramaticals. Concretament, té més de 120 faltes, sense comptar els errors en l'ordre de les oracions, de puntuació, l'excés de possessius i la manca total de pronoms febles, fet que fa sospitar que és una mala traducció del castellà.

Una de les més repetides és «mides» en lloc de «mesures», que seria una traducció de l'espanyol «medidas». També n'hi ha d'altres com ara «dos» i no «dues», «finament», en comptes de «finalment», o «espacialment» per «especialment». També utilitzen «medis» quan fa referència a «mitjans», així com errors d'accentuació («be» i «son» enlloc de «bé» i «són», «sentencia», per «sentència»), d'apòstrofs («la actuació», per «l'actuació») i de puntuació.