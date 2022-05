Aragonès i Sánchez es troben per primera vegada des que es va destapar el Catalan Gate

Les jornades del Cercle d’Economia, que han tengut lloc a Barcelona els dies 4, 5 i 6 de maig, han estat com de costum lloc de trobada d’autoritats i empresaris.

En aquesta ocasió, però, la visita de Pedro Sánchez, el qual ha intervengut sense donar cap explicació sobre el Catan Gate, i la seva trobada amb Pere Aragonès han fet que més que d’economia, els focus i les energies de l’ambient estiguessin dominades per Pegasus.

Sánchez no ha tengut més remei que veure's i fer-se la foto davant de centenars de periodistes amb Aragonès. Tot i no ser fàcil reconèixer què hi diuen en el moment de la trobada, diversos mitjans coincideixen que les primeres paraules d’Aragonès han estat dir-li a Sánchez: «És urgent que en parlem. Això és molt greu». Al que el president espanyol simplement ha respost afirmativament. Després de poc més de dos minuts de conversa, ha fet acte de presència Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, i tots dos han canviat el seu gest seriós.

Les expectatives, també com de costum, estaven molt més altes. No se n’ha sabut res més de l’espionatge. Queda per tant un ambient encara molt tens, amb el que semblen postures molt allunyades entre els governs català i espanyol.