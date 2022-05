El TSJC rebaixa la sentència de l'activista independentista Marcel Vivet i no entrarà a presó

El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat la condemna a l'activista independentista Marcel Vivet de cinc anys a un any i sis mesos, de manera que no haurà d'entrar a presó. Així és com a resolt el TSJC el recurs d'apel·lació interposat per l'advocat de Vivet.

Davant aquesta notícia, el grup de suport 'Marcel Absolució' ha emès un comunicat declarant que «resistir és vèncer». Així i tot, també han avisat que no acceptaran cap «condemna que no sigui l'absolució», ja que aquest cas contempla «dues persones acusades pel mateix cop».

És per això que també han fet una crida a acudir dia 31 de maig, davant el TSJC, per «plantar cara a aquest sistema judicial espanyolista i arbitrari», i donar suport a l'Adrià, l'altre acusat.