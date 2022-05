Docents de Mallorca defensen mantenir l'assignatura de música a tots els cursos de l'ESO

El passat dia 28 d’abril, el col·lectiu que representa els professionals de l’Educació Musical a nivell estatal, la COAEM, va organitzar el Musiqueando 2022. Una acció que, any rere any, treu les aules de música als carrers per a donar visibilitat i celebrar l’educació musical.

Enguany, però, l’esdeveniment ha agafat una major magnitud i ha tengut un major impacte degut a les alertes que sonen als departaments de música dels centres educatius d’arreu de l’Estat espanyol: l’assignatura de música podria deixar de ser obligatòria.

Reivindicació a Mallorca

Des de l’IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma), els membres del Departament de Música, Marga Reig i Carles Sendra, han tret l’aula de música al carrer per a reivindicar aquesta assignatura com fan cada any. No obstant això, enguany ho han fet amb una energia diferent, preocupats pel futur de l’assignatura de música.

L’IES Arxiduc ha celebrat enguany també la diada dedicada a l’Educació Musical, el Musiqueando 2022, la qual ha comptat amb la col·laboració desinteressada d’El Corte Inglés, que s’ha fet càrrec del berenar del més de 150 nins participants, i la col·laboració també dels professors Pablo Hernández i Bàrbara Andreu, del mateix centre educatiu.

Els professors del Departament de Música, Marga Reig i Carles Sendra, han expressat el seu malestar per les possibles modificacions del currículum de l’ESO, que podrien deixar l’assignatura de música fora de les obligatòries i passar a ser una optativa. A les Illes Balears, fins ara, l'educació musical era obligatòria en 1r i optativa en 2n, 3r i 4t. Ara la possible modificació faria que quedi obligatòria en 1r, que no s'ofereixi en 2n i optativa en 3r i 4t. Els professors remarquen que fa 17 anys era obligatòria en 1r, 2n, 3r i optativa en 4t.

«Feia anys que els sistema educatiu semblava tenir clar que l'ensenyament artístic i musical és una peça clau en la formació dels i les nostres joves. Una eina clau per a la cohesió social, la integració i la formació en diverses disciplines fonamentals per a la correcta formació de l’alumnat. Però, finalment, tot això perilla», han explicat.