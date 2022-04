El periodista d’El Confidencial Marcos Lamelas, condemnat per calumniar i difamar la Plataforma per la Llengua

El Tribunal de Primera Instància de Brussel·les ha condemnat el periodista Marcos Lamelas, del diari espanyol El Confidencial, per calumniar i difamar la Plataforma per la Llengua i Marga Payola, membre de l'executiva de l'entitat. La demanda es va presentar a un tribunal de Brussel·les perquè les informacions de Lamelas difamaven la Plataforma per la Llengua Europa, que és l'entitat que l'ONG del català té a Bèlgica. Al seus articles, Lamelas acusava la Plataforma per la Llengua Europa i Marga Payola de malversar fons públics per finançar l'exili de Carles Puigdemont a Bèlgica amb els diners de les subvencions que rep l'entitat. La Plataforma per la Llengua ha demostrat davant del jutge belga que aquestes afirmacions són falses mitjançant la informació extreta de comptes bancaris i factures de l'ONG del català.

El tribunal ha considerat que és un agreujant que el periodista publiqués acusacions d'aquesta gravetat sense haver-les verificat. Així, el jutge belga considera que la publicació d'aquests articles a El Confidencial i a les seves xarxes socials ha generat un greuge contra l'entitat que ha perjudicat la seva imatge i credibilitat. De fet, les xarxes es varen omplir de comentaris negatius contra la cultura catalana i, a més, diversos diputats de Ciutadans han difós aquestes difamacions al Parlament de Catalunya.

Els dos articles de Lamelas es titulen 'El gran lobby del catalán abrió en secreto una filial belga tras los pasos de Puigdemont' (2 de febrer 2020) i 'Plataforma per la Llengua ya es la principal asociación de apoyo a Puigdemont en Bélgica' (8 de juny 2020). La Plataforma per la Llengua només demanava a Lamelas un euro d'indemnització, però reclama que el Confidencial i tots els qui van donar credibilitat a les notícies falses del periodista rectifiquin i es facin ressò de la condemna per difamacions i calúmnies.

La Plataforma per la Llengua Europa i els seus advocats, Christophe Marchand i Manon Libert, es mostren satisfets amb la sentència. L'entitat anima tothom a denunciar aquests delictes d'odi contra els qui volen treballar a favor de la llengua catalana. En casos similars impulsats per la Plataforma per la Llengua davant de tribunals espanyols, les difamacions no han acabat essent condemnades. L'entitat espera que la jurisprudència creada arran d'aquest nou cas sigui la que es tengui en compte a partir d'ara.