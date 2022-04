El TSJC ha revisat la sentència de Marcel Vivet davant les contradiccions de la imputació

Aquest dimarts, 26 d'abril, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revisat la sentència que condemna a cinc anys de presó a l'activista independentista Marcel Vivet, davant el recurs d'apel·lació interposat. Durant la vista, la defensa ha exposat el cas de la doble imputació, que acusa, també, a un jove del Clot pel mateix fet.

Convertirem aquest malson en la nostra victòria!



Declaracions d'en @MarcelVR1 : pic.twitter.com/y2dfmBHFQ2 — Marcel Absolució (@marcelabsolucio) April 26, 2022

Vivet és acusat de desordres públics i per atemptat contra un agent de l'autoritat. Alerta Solidària ha explicat que ha el Tribunal ha canviat la secció que s'encarrega del judici per fer el relleu davant «aquestes contradiccions que vam detectar dels dos atestats per uns mateixos fets»; els hi hem fet arribar «la manca de credibilitat del mosso d'esquadra que se situa com a víctima», ha concretat.

«L'única manera d'acabar amb aquesta repressió política és acabar amb aquest Estat espanyol assassí i indigne», ha declarat l'activista independentista després de la vista.