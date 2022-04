[VÍDEO] El projecte AINA, protagonista a Times Square

L’emblemàtica Times Square, al bell mig de Manhattan, ha estat aquesta matinada (dilluns a dimarts) l’escenari escollit per mostrar el projecte AINA al món.

Davant la presència de la comunitat catalana a l’exterior, una de les pantalles gegants de Times Square ha mostrat el projecte AINA. L’acció pretén reivindicar el català com a llengua de futur en el món digital. Emmarcada en els actes de Sant Jordi de la comunitat catalana a Nova York, la performance ha consistit en l’emissió, en una de les pantalles gegants de Times Square i davant la delegació catalana congregada a la mítica plaça novaiorquesa, d’un vídeo promocional del projecte AINA amb el missatge: «Som digitals. Som catalans. Ja és hora que Internet parli català».

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que ha encapçalat l’acció, ha insistit que «ara més que mai, el català necessita ser defensat com a llengua d’ús a Internet i a l’àmbit digital. Ho hem fet a la Catalunya Nord, a les Illes Balears, al País Valencià i avui hem volgut cridar al món que darrere el català hi ha 11 milions de parlants».

Per a Puigneró, «no tenim les eines d’un estat per a defensar la llengua, però tenim la voluntat i la capacitat de crear projectes com AINA. Tenim una llengua pròpia i una cultura universal que ha de poder tenir el seu espai, també, en el món digital».

Puigneró ha traslladat aquest mateix missatge durant la presentació posterior del projecte AINA a la comunitat catalana a l’exterior, a qui ha convidat a implicar-se en el projecte perquè «per a defensar el català com a llengua digital de futur ens cal la col·laboració de tothom, també i especialment de la Catalunya exterior».

Gràcies a la col·laboració de Ràdio Amèrica Barcelona (RAB), emissora de ràdio catalana transoceànica amb estudis a Barcelona i als casals catalans de diversos països de l’Amèrica del Sud, el vicepresident ha pogut presentar el projecte AINA a la Catalunya exterior en un programa especial realitzat des de Nova York i amb connexions en directe amb la comunitat catalana a Twitter i amb els casals catalans de Brussel·les (Bèlgica), Guayaquil (Equador), Ciutat de Mèxic (Mèxic) i La Plata (Argentina).

Durant el programa, que s’ha emès en streaming pels canals de ràdio per Internet i Twitch de RAB, les comunitats catalanes dels diferents casals contactats han participat activament en l’enregistrament de veus per al projecte AINA perquè la tecnologia parli i entengui el català, i han explicat les activitats que duen a terme per fomentar i mantenir viva la llengua catalana a l’exterior.

Segons el vicepresident Puigneró aquest programa per tenir assistents de veu en català hauria d’estar a punt abans no s’acabi 2022 pic.twitter.com/JBdDOgsZXe — Francesc Garriga (@fgarriga) April 26, 2022

Sobre el projecte AINA

Impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), AINA és un projecte basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial per fer possible que les màquines entenguin i parlin el català amb l’objectiu últim d’evitar l’extinció digital de la llengua catalana.

En aquest sentit, el projecte AINA està construint els corpus i els models de llengua del català per facilitar que les empreses tecnològiques puguin desenvolupar les seves solucions o serveis específics (traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de textos, etc.) en la nostra llengua.

A mitjans del passat mes de febrer, el Govern de Catalunya va llançar la campanya ‘La nostra llengua és la teva veu’ en el marc del projecte AINA amb l’objectiu de recollir el màxim de veus possible per nodrir de continguts la primera versió del corpus de veu del català, imprescindible per ensenyar les màquines a entendre i parlar la nostra llengua.

La campanya convida la ciutadania de parla catalana de totes les edats, gèneres, condicions i procedències a 'donar' la seva veu a través del web projecteaina.cat, des d’on tothom pot llegir, enregistrar i validar un nombre il·limitat de frases agrupades de 5 en 5 a la plataforma Common Voice de Mozilla.

A principis d’aquest mes d’abril, la Vicepresidència del Govern, amb la col·laboració d’entitats i associacions culturals i de defensa de la llengua, va engegar una gira del projecte AINA per territoris de parla catalana (Catalunya Nord, País Valencià i Illes Balears) amb l’objectiu de sumar les veus i accents de les variants que es parlen en aquests territoris a la campanya i poder generar així un corpus de veu que contempli tota la diversitat lingüística del català oral. La gira de l’AINA continuarà abans de l’estiu amb una segona fase que recorrerà les vuit vegueries del territori català.