Jaume Plensa, Premi Prat de la Riba dels Premis Sant Jordi 2022

L’escultor Jaume Plensa ha estat guardonat amb el Premi Prat de la Riba dels Premis Sant Jordi 2022 de l’Institut d'Estudis Catalans (IEC) per la projecció internacional de la seva obra, «a través de la qual fa visibles els valors culturals de les terres de llengua i cultura catalanes». «No m’ho esperava perquè sembla que l’art tingui un camí en paral·lel», ha dit sorprès, agraint el premi.

«Europa es troba immersa en un conflicte entre germans», ha declarat, i per això vol «creure, amb humilitat, que l’art encara pot tenir la capacitat de regenerar ferides». «Totes les meves obres escampades pel món estan tenyides del meu blau. La remor del mar, la veu profunda de l’aigua. Us demano que l’escolteu amb mi, que escolteu el seu silenci», ha conclòs.

Cristina Steegmann Pascual ha estat reconeguda amb el Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans - Dones per canviar el món, del qual també s’ha concedit una menció honorífica a Karina Gibert Oliveras i a Núria Garrido Soriano. El Premi Creu Casas es va crear fa cinc anys per promoure les dones que conreen la ciència; té dues modalitats: la primera s’atorga a una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit, i la segona es concedeix a un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats. Aquesta segona modalitat s’ha concedit a Fibracat TV, amb una menció honorífica a Between Women Network i a Viquidones UPF.

Guillem Carreras, Júlia Mullerat i Pol Pastor, de l’Associació La Minerva de Santa Coloma de Queralt, han estat guardonats amb el Premi Rafel Patxot i Jubert pel treball ‘Colominament: Recull històric de pràctiques etnològiques a Santa Coloma de Queralt’.

Els Premis Sant Jordi tenen una llarga tradició històrica i contribueixen a assolir la finalitat de l’IEC de promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana. Aquesta edició ha estat el lliurament del XCI Cartell de premis i de borses d’estudi i, a més a més, dels premis de les diferents seccions i societats filials, així com dels premis, ajuts i borses de les fundacions de l’Institut.

El Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer s’ha atorgat a la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família per l’ús de la tecnologia, i en especial de la geometria i de les eines matemàtiques que han fet possible la construcció i col·locació de l’estel de la torre de la Mare de Déu.