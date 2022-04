Un membre del Consell per la República deixa l'assemblea per ser candidata a presidir l'ANC

Dolors Feliu, fins aquest dimarts, membre del Consell per la República, ha emès una carta informant que abandona l'Assemblea de Representants, per tal de presentar la seva candidatura al nou secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Concretament, ha declarat que vol fer feina per aconseguir la independència de Catalunya des d'«organitzacions igualment cabdals per assolir-la».

Les eleccions per a la nova executiva de l'ANC seran del 10 al 14 de maig. De moment, l'altre candidat és Jordi Pesarrodona.

Aquesta és la carta signada per Feliu:

«Benvolgudes i benvolguts,

Em dirigeixo a vosaltres per informar-vos que he pres la decisió de presentar la meva renúncia com a membre de l’Assemblea de Representants del Consell per la República.

Em mou la convicció de què en aquests moments el meu compromís amb la causa de la independència de Catalunya em porta cap a nous camins en organitzacions igualment cabdals per assolir-la, i crec que l’única manera d’encarar els reptes és de forma transparent i amb la dedicació que correspon.

En aquests moments el CxR ja no és el mateix que era quan vaig ser escollida membre de l’Assemblea de Representats, l’octubre de 2021. La mateixa constitució de l’Assemblea, els treballs de les diferents Comissions, les tasques d’elaboració del Reglament i finalment el recent nomenament d’un govern definitiu, donen fe de la gran feinada feta durant aquest temps i de la posició actual molt més sòlida del CxR.

Deixar l’AR no ha estat una decisió fàcil, perquè crec en les possibilitats que té el CxR com a eina per aconseguir la independència, i pel meu compromís amb els inscrits de Sant Martí que em vàreu escollir com a representant, i us demano disculpes per aquesta renúncia, així com als membres de la Junta Rectora del Consell Local per la República de Sant Martí, amb qui he treballat braç a braç al territori. Espero que pugueu entendre aquest exercici de sinceritat, implicats com esteu en la lluita per la llibertat del nostre país.

Ha estat un honor pertànyer a l’Assemblea de Representants del CxR al costat de persones compromeses amb el territori i amb la independència de Catalunya, amb qui continuo lligada amb una relació que no s’esborra ara, perquè es basa en la causa que compartim.

Amb tot el respecte i els millors desitjos pel futur, aprofito per saludar-vos ben cordialment, tot esperant retrobar-vos aviat en el camí.

Visca Catalunya lliure!»