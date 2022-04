Més d'un 70% d'independentistes són partidaris de la desobediència civil, segons el darrer baròmetre del GESOP

El Gabinet d'Estudis Socials i Opinio Pública (GESOP) ha publicat els resultats del darrer baròmetre elaborat, els quals indiquen que un 71,3% dels independentistes participarien en accions pacífiques de desobediència civil per a aconseguir la independència de Catalunya. És la primera vegada que demanen als catalans sobre la seva disposició en participar en un moviment de desobediència civil no violent.

Publiquem un estudi on per primera vegada es pregunta als catalans sobre la seva disposició a participar en un moviment de desobediència civil per aconsseguir la independència.



Per una banda, els votants de la CUP són els més partidaris de la desobediència (86%), seguits dels de Junts per Catalunya (72,9%) i Esquerra Republicana de Catalunya (60%). Per grups d'edat, els joves són els més favorables a la desobediència i, per sexe, les dones estan lleugerament per sota en la decisió de voler participar-hi.

Aquest sondatge fet pel Catalonia Global Institute és de finals de gener i s'entrevistaren a 1.603 persones. La pregunta va ser: «Estaríeu disposats a participar en un moviment de desobediència civil pacífic per aconseguir la independència?».