El Tribunal d’Apel·lació de Gant torna a examinar l’euroordre contra Valtònyc

Segons ha explicat Vilaweb aquest dimecres, Valtònyc s’enfronta, novament, a la revisió de l’euroordre i les acusacions que ja varen quedar desestimades al desembre. Tot i que fa uns mesos el Tribunal d’Apel·lació de Gant va desestimar les peticions d’extradició fetes des de l’Estat espanyol contra el músic exiliat Valtònyc, ara el Tribunal torna a estudiar l’euroordre.

En aquesta ocasió, les accions de revisió de l’euroordre desetimada al desembre venen donades pel recurs presentat per la Fiscalia de Bèlgica, la qual diu que no s’ha tengut en compte o no s’ha analitzat si els delictes denunciats per l'Estat espanyol, d’injúries a la corona, podien coincidir o ser equiparats amb els delictes d’injúries entre particulars que existeix a Bèlgica, o relacionats amb el delicte d’ultratge a representants polítics o funcionaris. Un recurs que ha estat acceptat i per la qual cosa s’ha de repetir el judici.

Durant el procediment judicial, la justícia belga va arribar a diverses conclusions que varen ocasionar l’anul·lació, per inconstitucionalitat, de les lleis que protegien la monarquia belga d’opinons contràries. Aleshores, el Tribunal d’Apel·lació va demanar al Tribunal Constitucional si la llei de lesa majestat era constitucional, ja que, segons el primer, aquesta llei no respectava la llibertat d’expressió vigent. A banda, tampoc no el varen poder extradir ni jutjar per terrorisme, tal com demanava l'Estat espanyol, perquè el TJUE va dir que l’Estat espanyol no podia justificar el delicte ja que la llei espanyola actual és més dura que quan varen ocòrrer els fets pels quals es persegueix el raper mallorquí. Finalment, la tercera de les acusacions, d’amenaces, va quedar descartada també per la justícia belga al veure’s abrigades per la llibertat d’expressió.

Però, com ja hem dit, la fiscalia belga ha presentat un recurs en el qual explica que no s’ha estudiat si els delictes d’injúries i d’enaltiment podien encaixar amb algun dels altres articles o lleis del codi penal belga i que, per tant, cal repetir el judici.

Què pot passar?

Per una banda, pot passar per tot continuï com fins ara i la justícia belga es reafirmi en la seva postura, més propera a la llibertat de l’artista que no pas a la repressió que exigeix l’Estat espanyol.

Per l’altra banda, pot passar que Bèlgica accepti l’extradició perquè ha trobat alguna relació entre els delictes d’injúries d’ambdós estats. En aquest cas, l’Estat espanyol tampoc no podria jutjar Valtònyc per enaltiment del terrorisme i amenaces, ja que aquest delicte ja va quedar desestimat.