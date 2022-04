La policia marroquina reté i expulsa un activista i un fotoperiodista catalans que es dirigien al Sàhara Occidental

L'entitat activista catalana que contribueix en la lluita per la llibertat del poble sahrauí Sàhara Dempeus ha denunciat aquest dimecres que l'activista Oriol Puig i el fotoperiodista David Melero han estat retenguts per la policia marroquina quan es dirigien al Sàhara Occidental.

«La policia marroquina acaba de retenir al nostre company Oriol Puig i al fotoperiodista

David Melero i no sabem on els porten‼️ Es dirigien al Sàhara Occidental a donar suport a l'activista sahrauí Sultana Khaya que porta en arrest domiciliari mesos. Hem pogut contactar-hi fa una estona i tot i que per ara estan "bé", els estan expulsant del Marroc de males maneres», han explicat.

A més, han remarcat que «quan estiguin de tornada, publicaran vídeo explicant tot el que ha passat».

Per la seva banda, la periodista Carme Rocamora ha explicat que ha pogut parlar amb Oriol Puig: «La policia els ha retingut i els ha obligat a pujar a un taxi fins aeroport. Un cop fora poble, els agents els han tret del taxi: 'Ens han començat a colpejar i ens han amenaçat de mort'. Tot plegat s’ha allargat més de 8 h».