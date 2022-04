[VÍDEO] CUP: «El pacte contra la immersió agreujarà la segregació escolar i vulnerarà el dret a aprendre el català»

La diputada de la CUP Dolors Sabater, durant la sessió de control al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha acusat el Govern català de fer política contra el català, en referència a l’acord per a modificar la Llei de Política Lingüística.

«La proposta s'ha fet d'esquenes a tothom i tindrà unes conseqüències nefastes per a la cohesió social perquè contribuirà a la segregació lingüística, agreujarà la ja greu segregació escolar i vulnerarà el dret d'aprendre i usar el català a bona part de la població», ha remarcat la diputada de la CUP.

«Vostès ara es venen la llengua. Estem a l'Any Fuster i no ens cansem de citar que Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. El que no comptàvem és que en contra nostra hi serien vostès participant-hi», ha dit Sabater a Aragonès.

Sabater també a remarcat que la resposta del president Aragonès «ha deixat ben clar que han decidit fer vehicular el castellà a l'escola, atorgant rang de llei a l'acatament del 25% i donant pista lliure a la dèria catalanofòbica de l'Estat».