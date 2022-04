[VÍDEO] Una seixantena de voluntaris col·lapsen dos restaurants per a denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants

La Plataforma per la Llengua ha mobilitzat desenes de voluntaris per a denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels consumidors en dos establiments de les cadenes Five Guys i Surf House.

Una seixantena de persones es varen mobilitzar el 18 de febrer per a denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants en un restaurant de la cadena Five Guys a la plaça de Catalunya de Barcelona i en un restaurant de la cadena Surf House al carrer d'Amigó de la mateixa ciutat. L'acció va ser organitzada per la Plataforma per la Llengua Barcelona i va aconseguir reunir més de 50 denúncies dels participants, perquè no oferia la carta en català.

Aquestes denúncies han propiciat que l'Agència Catalana del Consum hagi iniciat el procés de denúncia administrativa contra tots dos establiments i l'ONG del català espera que això faci que les empreses rectifiquin i tenguin a disposició dels consumidors de manera immediata la carta en català, tal com estipula el Codi de consum de Catalunya. A més, la Plataforma per la Llengua publica un vídeo de l'acció per a animar la ciutadania a fer respectar els seus drets lingüístics.