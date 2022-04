L'ANC presenta un nou full de ruta abans d'elegir els nous càrrecs

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dissabte el nou posicionament polític de l'entitat i ha anunciat la campanya de commemoració dels deu anys del naixement de l'ANC. Ha estat el darrer acte d'Elisenda Paluzie i David Fernàndez com a presidenta i vicepresident, ja que el mes de maig deixaran els càrrecs.

El nou full de ruta proposa una candidatura unitària independentista per a les eleccions espanyoles. En aquest mateix sentit, l'ANC ha posat de manifest la decepció amb els partits independentistes i les institucions catalanes, les quals han cedit a l'autonomisme, han criticat; són «institucions captives, sotmeses, amenaçades i desgastades, que ni aprofiten el petit marge de maniobra que els queda per treballar per la independència», han denunciat.

Davant els pactes amb partits espanyolistes, en l'àmbit local, l'ANC ha decidit que pressionarà els partits independentistes per a obtenir el compromís per escrit que no facilitaran que governin ajuntaments, consells comarcals o diputacions.

Per altra banda, l'entitat també ha plantejat que cal un organisme polític a l'exterior que s'encarregui de coordinar l'estratègia del moviment d'alliberament nacional. Volen potenciar el paper del Consell per la República i la cooperació entre tots dos organismes, especialment en el front internacional, per a fer créixer el nombre d'inscrits al Consell.

També, l'ANC s'ha compromès a recuperar plenament la presència als carrers i tornar a exhibir el múscul de mobilització dels anys anteriors per arrossegar els partits polítics. Concretament, ja treballen per fer mobilitzacions multitudinàries per la Diada de l'11 de setembre i el Primer d'Octubre.

L'ANC vol preparar un nou embat democràtic amb més potència que el del 2017. També, ha recordat que el 2023 s'acaba el termini de marge establert als acords d'investidura del president de Catalunya, Pere Aragonès.