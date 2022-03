[VÍDEO] Els reptes de la societat postpandèmia, els impactes de l’emergència climàtica i la fragilitat de la llibertat d’expressió marquen l'Anuari Mèdia.cat 2021

Aquest dijous s’ha presentat públicament l’onzena edició de l’Anuari Mèdia.cat, una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils, en coedició amb Pol·len edicions. La publicació fa una mirada crítica als temes que han passat per alt als mitjans de comunicació el darrer any i també als reptes informatius en un context de societat postpandèmia en què les vulneracions a la llibertat d’expressió van a l’alça.

L’Anuari obre amb un reportatge de la periodista Sandra Vicente, publicat aquest dijous al web de Mèdia.cat, que investiga on queda la salut pública amb els fons europeus. S’hi explica com la inversió dels Next Generation EU en l’àmbit de la salut a Catalunya apunten a la indústria privada, en concret a la farmacèutica. A través del PERTE de Salut d’Avantguarda (projecte estratègic per a la recuperació i la transformació econòmica), els fons europeus prioritzaran la inversió en la indústria privada. De fet, el reportatge apunta que els lobbies sanitaris ja es van endur un 72% dels contractes públics l'any 2020. Tot plegat apunta a la privatització d’un sector sanitari malmès durant anys de retallades i també pels estralls de la pandèmia.

Aquest és un dels reportatges que forma part d’un Anuari amb diversos continguts que posen el focus en el futur de l’economia i la societat postpandèmia. L’impacte de les empreses digitals en els drets de les treballadores de la llar, les conseqüències ambientals de la línia marítima entre Eivissa i Formentera, una de les més explotades d’Europa, el paper del periodisme davant l’emergència climàtica o el biaix classista i racista del periodisme cultural són temes destacats d’aquesta edició de la publicació.

La llibertat d’expressió, a la corda fluixa

L’Anuari inclou un dossier temàtic dedicat a les vulneracions de la llibertat d’expressió, des de diferents punts de vista. Un dels continguts més destacats és una entrevista del periodista Manel Alías a l’activista russa Maria Alyokhina, membre del grup Pussy Riot i fundadora del mitjà Mediazona, centrat en temes que afecten la llibertat d’expressió a Rússia. L’entrevista es va fer just un mes abans que comencés la guerra a Ucraïna i Alyokhina ja advertia de la necessitat de Putin «d’inventar una altra guerra per distreure la gent». A més, alerta com al seu país els mitjans oficialistes no donen mai dues visions i denuncia les pràctiques abusives a les presons russes.

El dossier també inclou un reportatge de Gemma Garcia sobre les vulneracions policials al dret a la informació; una anàlisi de Manel Fontdevila sobre humor i límits, o una guia de drets de periodistes per treballar en context de mobilitzacions al carrer.

«La llibertat d’expressió està cada cop més en joc i, per tant, també el futur d’un periodisme crític amb els poders. En un moment com l’actual, el periodisme ha de ser capaç de fugir de propagandes i poder contribuir a construir solucions», expliquen els coordinadors del projecte, Víctor Yustres i Carme Verdoy.

L’Anuari s’ha presentat aquest dijous a la Lleialtat Santsenca, en un acte retransmès per streaming en el qual han participat Enric Borràs, president del Grup Barnils; Víctor Yustres i Carme Verdoy, coordinadors de l’Anuari i periodistes que han participat en la publicació com Manel Alías, Sandra Vicente, Gemma Garcia o Queralt Castillo. També ha participat a l’acte Ricard Gené, president de la Fundació Catalunya.

Sobre l’Anuari i l’Observatori Mèdia.cat

L’onzena edició de l’Anuari Mèdia.cat es podrà trobar a les llibreries d’arreu dels Països Catalans i alguns dels seus continguts es publicaran en les properes setmanes al web de Mèdia.cat (www.media.cat/anuari).

El projecte ha estat possible gràcies a una campanya de microfinançament amb el suport de Verkami, que va recollir 12.080 euros de 351 mecenes. També compta amb el suport de la Fundació Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Hi col·laboren també la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Vic, alumnes de les quals han escrit reportatges de la publicació.

L’Anuari és un projecte de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, una iniciativa sense ànim de lucre que des de 2009 analitza el tractament periodístic de qüestions sensibles, investiga temes silenciats als mitjans de comunicació i denuncia els atacs al dret a la informació i a la llibertat d’expressió.

Mèdia.cat l’impulsa el Grup de Periodistes Ramon Barnils, una associació formada per 200 periodistes d’arreu dels Països Catalans que treballa en la defensa d’un periodisme independent, crític i rigorós i en l’enfortiment de l’espai comunicatiu en català.

