La UIB aportarà a la Universitat Catalana d'Estiu sessions sobre la situació del català, legislació, sociolingüística, Gabriel Alomar i l'exili de 1936

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, ha rebut el rector de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), Jordi Casassas i Ymbert, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, i el gerent, Joan Maluquer i Ferrer, per a tractar sobre l’actualització i les perspectives de futur del conveni existent entre la UIB i la UCE.

Així mateix, han parlat de la pròxima edició de la UCE, que serà, com cada any, a l’agost, a Prada de Conflent. A la reunió, hi han assistit també el doctor Sebastià Serra, professor emèrit de la UIB i assessor territorial de la UCE, i la doctora Rosa Maria Calafat, professora del Departament de Filologia Catalana i coordinadora de Política Lingüística de la UIB.

La Universitat Catalana d’Estiu és, des de fa més de cinquanta anys, un espai de trobada d'estudiants, professors, professionals, polítics i assistents en general dels set territoris dels Països Catalans: l'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i el País Valencià.

La Universitat de les Illes Balears participarà en la 54a edició de la UCE aportant-hi diversos cursos i sessions relacionats amb la situació de la llengua catalana a les Illes Balears (Rosa Maria Calafat), legislació (Antoni Llabrés, professor del Departament de Dret Públic de la UIB), sociolingüística (Gabriel Bibiloni, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB), vida i obra de Gabriel Alomar i Villalonga (Pere Rosselló, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB) i l’exili de 1936 (Arnau Company, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB).