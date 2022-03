Sebastià Portell, Gabriel Bibiloni, Melcior Comes i Sebastià Alzamora, alguns dels signants del manifest 'Defensem l'escola en català!'

Més de 80 personalitats destacades de la societat civil han firmat el manifest 'Defensem l'escola en català!', en contra de la proposta de modificar la Llei de Política Lingüística de Catalunya, la qual tot i mantenir el català com a llengua vehicular a les aules, també reconeix l'ús del castellà i de l'aranès, però sense fixar percentatges. Els signants consideren que és «retrocés amenaçador per al futur de la llengua en un àmbit que és clau per a normalitzar-la».

En aquest sentit, demanen al Govern català que no cedeixin «a l'embat judicial que, sense cap criteri pedagògic, pretén tombar un model que afavoreix la cohesió social i que compta amb el suport de la immensa majoria de la societat», han declarat. Per això, demanen als parlamentaris que actuïn des de la «responsabilitat individual i la consciència lingüística i democràtica», i així votin en contra de la proposició de modificació de la llei.

Alguns dels signants són l'escriptor i actual president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Sebastià Portell, el lingüista Gabriel Bibiloni, o els escriptors Biel Mesquida, Melcior Comes i Sebastià Alzamora.