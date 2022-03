Una associació de guàrdies civils i altres entitats espanyolistes demanen que s'imposi el 25% de castellà a les escoles de Catalunya

Segons l'estat actual de la sentència que imposa el 25% de castellà a les escoles de Catalunya, el Govern espanyol podria demanar que s'executés passat el termini de dos mesos, si es considera que no s'ha fet; cal recordar que aquest aquest divendres, el termini fixat pel Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) a la Generalitat de Catalunya per fer-la efectiva, va acabar. El Ministeri d'Educació espanyol és l'única part demandant en aquest procediment, però la llei també preveu que hi hagi «persones afectades» que tenguin legitimitat per a fer-ho.

En aquest sentit, dues entitats espanyolistes, Hablemos Español i Convivència Cívica Catalana, i l'associació Justicia para la Guardia Civil, Jucil, les quals es consideren afectades, han presentat diferents demandes al TSJC perquè forci l'aplicació de la sentència i s'imposi un 25% de castellà a les escoles, com a mínim.

La portaveu de Jucil, Mila Cívica, ha defensat la imposició de la sentència perquè els fills de Guàrdies Civils que arriben a Catalunya, «es troben amb el gran problema del català», fet que genera fracàs escolar, ha afegit. «Aquí, com que totes les assignatures són en català, excepte el castellà com a assignatura, lògicament, es troben amb aquest problema. I després els pares ens trobem amb fracassos escolars, fracassos escolars que abans no existien a les nostres famílies», ha concretat.

Jucil també sol·licita que s'indemnitzi amb 450 € per trimestre a cada família membre destinada a Catalunya que ho reclami mentre no es compleixi la sentència. Per la seva banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya, declarada en contra de la immersió lingüística a Catalunya, ha comunicat que no serà fins dimecres que farà públiques les seves demandes.