L'ANC critica l'actuació del Govern català en la defensa de l'escola en català

Davant la modificació legislativa de la Llei de política lingüística proposada pels partits de Govern (ERC i Junts) amb el PSC i Comuns, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha expressat que aquesta és «l'aplicació de les sentències dels tribunals espanyols, ja que introdueix el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament a Catalunya». «Només la independència ens garanteix disposar del sistema educatiu que decidim els catalans», ha afegit.

Segons ha explicat l'ANC, «l'origen del problema es remunta a la sentència contra l'Estatut d'autonomia dictada pel Tribunal Constitucional espanyol l'any 2010 i les que el Tribunal Suprem espanyol i el TSJC han anat dictant en anys posteriors». Després d'això, «els diferents governs catalans han evitat reconèixer el conflicte, i l'han afrontat posteriorment», arribant així «a un carreró sense sortida que desemboca amb aquesta proposta legislativa in extremis».

L'ANC considera que «l'única resposta possible a curt termini és la confrontació amb l'estat per defensar a tots els nivells l'escola en català». «El Govern de Catalunya ha de liderar la defensa de la llengua catalana a l'ensenyament recollida a la Llei de política lingüística vigent. I no modificar-la per introduir la vehicularitat del castellà imposada per sentències, convertint en llei catalana el que ara és imposició espanyola», han declarat.

També, s'han declarat contraris al fet que «el Govern delegui la responsabilitat en els centres. És el Govern i la Conselleria d'Educació qui ha d'assumir totes les responsabilitats de la seva aplicació». Així com han denunciat que «el Govern de Catalunya no garanteix el compliment del model d'escola en català arreu del territori amb eines com la inspecció». L'Assemblea ha informat que es coordinarà «amb els sindicats i entitats que defensen l'escola en català per plantejar mobilitzacions».