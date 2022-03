Sindicats dels Països Catalans es reuneixen per a tractar la situació de l’ensenyament

Representants l’USTEC·STES (Catalunya), STEPV (País Valencià) i STEI Intersindical (Illes Balears) s’han reunit a Barcelona, després de la jornada de vaga del 23 de març en favor de la llengua a l’ensenyament.

Durant la reunió s’ha tractat la situació de l’ensenyament als tres territoris i també de la llengua a l’ensenyament. Els tres sindicats comparteixen que cal «revertir el conjunt de les retallades en el sistema educatiu, millorar la gestió democràtica dels centres docents, incrementar la plantilla necessària per atendre correctament l’alumnat, reduir les ràtios per a millorar la qualitat de l’educació, millorar les condicions laborals del professorat, incrementar la inversió en educació i defensar el català com a llengua vehicular de l’ensenyament».

Igualment els tres sindicats rebutgen les lleis educatives de Catalunya (LEC) i les Balears (acabada de publicar) perquè «comporten una regressió quant a drets adquirits i obrin les portes a polítiques neoliberals i models de gestió de l’àmbit privat».

També han analitzat la situació de la llengua quant a l’ús vehicular del català, després de les sentències que ataquen la immersió lingüística i de les normatives implementades en cada territori. Els tres sindicats coincideixen que el model òptim per a garantir l’adquisició de les competències en les dues llengües oficials per part de l’alumnat és «l’ensenyament en la llengua pròpia, avalat per organismes europeus». També han criticat les sentències dels diferents tribunals superiors de justícia (del País Valencià i Catalunya) i del Tribunal Suprem, que dictamina aspectes pedagògics sobre els quals no tenen competència i que afecten l’ús vehicular del català a l’ensenyament.

Igualment, els sindicats critiquen l’acord assolit per ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per a modificar la Llei de Política Lingüística de Catalunya per a adaptar-la a la sentència del TSJC, ja que «suposa un clar acatament d’aquesta i, per tant, és un pas més contra la immersió lingüística».

Els tres sindicats han acordat mantenir més reunions periòdiques per a continuar analitzant la situació de l’ensenyament, intercanviar informació, suports i materials perquè s’apliqui un «model d’ensenyament de qualitat, inclusiu, respectuós amb la llengua i millorar les condicions laborals del professorat».