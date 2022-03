Alerten que l'aplicació del 25% de castellà a les aules farà que el seu ús sigui encara més dominant

El Síndic de Greuges de Catalunya ha enquestat a més de 50.000 alumnes de pràcticament la meitat dels centres de tot Catalunya. A partir d'aquesta enquesta, ha elaborat un informe titulat 'Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents a Catalunya. L'escola com a garant de la igualtat d'oportunitats', en el qual recull les dades obtingudes i fa una sèrie de recomanacions.

Una de les principals conclusions és que «la immersió que es fa ara a les escoles ja no compensa el desequilibri entre les dues llengües», a més a més qüestionada per la sentència judicial del 25% de castellà, que ja és ferma. Segons diu l'informe, aplicar aquesta sentència podria elevar «l'ús del castellà dins l'aula fins a un 35%», encara més dominant, ha declarat el síndic.

Els resultats

Les dades mostren com el 73% dels enquestats diuen que consumeixen els continguts audiovisuals en castellà, així com el 69% dels joves el fan servirà les xarxes socials. Aquesta xifra és molt similar dels que l'utilitzen al pati de les escoles (66%) i amb els amics (65%). També s'hi apropa l'ús del català a l'aula, el qual és d'un 70% a primària, però disminueix fins al 64% a secundària. A més a més, el 21% dels enquestats no tenen cap contacte amb el català fora de l'escola.

Un punt que destaca l'informe és que la interacció del professorat contribueix a compensar el caràcter dominant del castellà i reforça la importància de mantenir el català, ja que els centres educatius són «espais d'interacció i contacte» en les diferents llengües. El 53% de les interaccions amb la família es fan en castellà, i en l'àmbit de les activitats de lleure, la xifra és del 52%. També, si parlam de lectura, el 55% de continguts són en castellà.

Entre les recomanacions, hi ha la de modificar la legislació per consolidar una «concepció holística» de la llengua vehicular, a dins i a fora de l'aula, així com també definir projectes lingüístics d'acord amb la realitat sociolingüística i pedagògica de cada centre.

Reivindicacions a l'ensenyament

Els sindicats USTEC-STEs, UGT, CC.OO, Aspepc-sps, Intersindical, CGT i USOC han convocat una vaga per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març. Aquesta és la resposta dels mestres a l'anunci que modificava el calendari escolar i que suposarà començar les classes una setmana abans al mes de setembre.

22.000 persones a Barcelona, tenint en compte que n'hi havia 4.000 més a Girona. MAI VIST.

Davant de l'immobilisme del conseller, no podem afluixar.

VAGA, VAGA, VAGA! És un "ara o mai" pic.twitter.com/1c8YbbOvrj — Professors de Secundària Lleida (@LLDAsecundaria) March 15, 2022

Segons han declarat els sindicats d'Educació, aquest canvi altera el seu calendari laboral i, a més a més, no s'ha consensuat amb els professionals, ni els permetrà preparar les classes del nou curs en condicions. Han assegurat que el conseller té una «actitud prepotent, poc dialogant i immobilista». Si no aconsegueixen negociar un seguit d'«objectius» com un 6% del PIB en inversió, la reversió de les retallades, el currículum o el decret de plantilles, no desconvocaran «cap dia» de vaga, han anunciat.

#VAGA23M || A partir de finals de març el 25% de classes hauran de ser obligatòriament en castellà.



⚒ Estudiants i professores sortim als carrers per demostrar que sense català no hi ha escola. I sense escola no hi ha futur.



Davant la seva sentència, la nostra lluita! pic.twitter.com/ZDOhitmVK1 — SEPC (@SEPC_nacional) March 17, 2022

Per la seva banda, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC) han convocat una vaga en defensa de la immersió lingüística i en contra del 25% de castellà a les aules. L'aturada, no unitària, serà aquest dimecres 23 de març, i afectarà a tots els nivells educatius, d'infantil a la universitat.