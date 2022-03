'Horitzó Llengua Normal', única candidatura presentada a les eleccions de la Plataforma per la Llengua

Aquest dimecres ha finalitzat el termini per a presentar les candidatures a les eleccions de l'executiva de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer, que ha acabat amb una única candidatura, correcta i validada: 'Horitzó Llengua Normal', encapçalada per Mireia Plana, actual vicepresidenta de l'entitat.

La candidatura 'Horitzó Llengua Normal' està formada per les persones següents:

Vicepresidenta: Mireia Plana

Secretari: Francesc Marco Palau

Vocal: Enric Balaguer

Vocal: Roger Baldomà i Leiva

Vocal: David Casellas i Gispert

Vocal: Irene Coghene

Vocal: Carme Forcadell i Lluís

Vocal: Rosa de les Neus Marco Palau

Vocal: Marga Payola i Lahoz

Vocal: Agustí Tola i Lorente

Segons els Estatuts de l'entitat, l'elecció dels membres de l'Executiva es fa per votació de l'Assemblea General per un mandat de quatre anys, i poden ser reelegits. La renovació dels membres de l'Executiva es fa per meitats cada dos anys.

«Tot i que la situació pandèmica està millorant dia a dia, no hem de negar-ne la presència, i en la ferma voluntat de facilitar la participació, el més responsable per part de l'entitat és establir un sistema de participació i votació mixta en aquesta assemblea ordinària i extraordinària. En aquest sentit, els socis podreu participar de forma presencial o telemàtica i totes les votacions es podran fer, també, de forma presencial o telemàtica», han explicat.

Els socis que ho vulguin poden confirmar l'assistència, abans del 25 de març, a través d'aquest formulari.