Si no volem la guerra, eduquem per la pau: Espais educatius lliures d’exèrcits i d’armes

Any rere any veiem com l’exèrcit torna a ser present al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Aquesta decisió contravé d’una manera flagrant la Llei de Foment de la Pau de 2003, la Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya aprovada el 14 de juliol de 2016 pel Parlament de Catalunya, així com, l’Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona, de 26 de febrer de 2016.

Enguany, a més, el Departament d’Interior i la Guàrdia Urbana de Barcelona també realitzaran accions de reclutament en el Saló, acció que també contravé la Resolució del Parlament de Catalunya de 18 de setembre de 2020 que insta el Govern català a evitar la presència de cossos armats en activitats educatives

Tots aquests acords institucionals varen ser aprovats per majoria absoluta. Així doncs, com cada any també des de 2008 la campanya Desmilitaritzem l’Educació hi som de nou per a defensar una educació basada en el foment de la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i l’antimilitarisme.

La campanya representa la confluència de més de cent entitats i organitzacions educatives i de l’àmbit del foment de la pau que aspiren a assolir un món més just i segur per tothom, però no no a través de les armes si no cobrint les necessitats bàsiques de totes les persones.

Enguany, a més, la presència de l’exèrcit s’ha confirmat en altres espais educatius i de formació com l’Espai de l’Estudiant de Valls, la Expo Jove de Girona i la Fira Forma Ocupa de Lleida contravenint els codis ètics d’expositors de cadascun dels espais firals.

En aquests moments, la guerra a Ucraïna mostra més que mai la necessitat d’educar per generar pensament crític envers la indústria de la guerra i el complex militarista actual, encoratjat per bona part del discurs bel·licista reflectit en els mitjans de comunicació que ens porta la guerra, la destrucció, el patiment i la mort.

És per això que avui tornem a ser aquí per a manifestar el nostre més profund rebuig a la campanya de propaganda i de reclutament de joves per part de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament.

Les polítiques estatals aboquen a un món cada vegada més militaritzat: despesa i indústria militar en augment –l’any 2020 la despesa militar va arribar a gairebé 2 bilions de dòlars, comparat amb els 1,7 bilions de dòlars de 2016–; comerç d’armes a països en conflicte bèl·lic; militarització de les fronteres; recursos públics destinats a la R+D militar; i persecució creixent dels objectors de consciencia arreu.

I a conseqüència d’això, veiem com milions de persones han de fugir de casa seva pels conflictes armats. El desplaçament forçat continua assolint un nous rècords i no para d’augmentar: més de 82 milions de persones han de marxar del seu país per la inseguretat que pateixen, i augmenta cada dia amb la guerra a Ucraïna.

En aquest context de violència, els exèrcits no són pas la solució, sinó tot al contrari: són part del problema, no només no han aportat seguretat sinó que no paren d’augmentar les persones desplaçades degut a la inseguretat que pateixen. La violència màxima s’acarnissa en les dones que pateixen agressions, violacions i vexacions de tot tipus. En tota guerra, en tot conflicte bèl·lic, el cos de la dona esdevé camp de batalla. Per tant, Les nostres denúncies i reivindicacions cada vegada tenen més ressò i un major suport social.

Denunciem que Fira de Barcelona, el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats hagin decidit acollir un any més un estand de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament.

Així mateix, denunciem la connivència, la inacció i la complicitat de les administracions públiques (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona), per no defensar i aplicar les mocions i resolucions aprovades contràries a la presència militar i cossos armats en espais educatius, de formació o de lleure i les interpel·lem a que expliquin aquesta abdicació de responsabilitats.

La presència de l’exèrcit en un Saló d’Ensenyament és un pas més en la normalització del militarisme, mentre s’impedeix el debat sobre el model de defensa i de seguretat que la societat necessita. La violència només porta més violència. Per això defensem la resolució no-violenta dels conflictes, i els mecanismes de prevenció, mediació i cooperació.

Si no volem la guerra eduquem per la pau.