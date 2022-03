La Plataforma per la Llengua considera que l'acord amb Netflix és «un pas endavant», però que les 20 hores anuals de doblatge són «molt insuficients»

La Plataforma per la Llengua celebra l'acord entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Netflix per a incrementar la presència del català en aquesta plataforma, però considera que el pas endavant és molt petit i reclama que aquest acord no substitueixi la millora del projecte de llei audiovisual espanyola. Per a l'ONG del català, que després de set anys de l'arribada de Netflix a Espanya només s'hagi pogut assolir aquest tímid acord constata que «reformar la llei continua sent la millor manera per aconseguir normalitzar el català a les plataformes audiovisuals».

L'entitat fa una crida a «evitar que gestos com aquest facin perdre de vista la necessitat d'aconseguir una llei audiovisual que obligui les plataformes a tenir una oferta substancial del seu catàleg en català». L'entitat considera que, malgrat la bona voluntat de Netflix, només es tracta d'un «gest tímid» i que «res és comparable a la finestra d'oportunitat que ofereix la tramitació de la llei audiovisual al Congrés durant els pròxims mesos».

L'ONG del català reivindica que «cal no deixar escapar l'oportunitat d'esmenar la llei i insisteix a introduir-hi un incentiu que garanteixi la presència de doblatges i subtítols en català a les plataformes». Amb aquest incentiu, si les plataformes ofereixen molts continguts doblats i subtitulats al català, estaran obligades a invertir menys en la producció de noves pel·lícules i sèries. En canvi, si continuen amb una oferta minsa de continguts en català, l'obligació anual d'invertir en nous productes audiovisuals serà superior.

Esmenar la llei audiovisual també ha de permetre fer-la extensiva a totes les plataformes audiovisuals amb independència d'on tenguin la seu i assegurar que els doblatges i subtítols en català arriben a totes les plataformes que es consumeixen als territoris de parla catalana.

L'entitat considera que és una bona notícia que Netflix s'hagi compromès a subtitular 200 hores del catàleg d'estrenes internacionals amb recursos propis, sense finançament públic, però veu «especialment insuficient» que l'acord només contempli el doblatge de 20 hores. Plataforma per la Llengua recorda que les versions doblades són les més consumides per l'audiència i que les 20 hores acordades de doblatge només equivalen a unes 10 pel·lícules o a dues temporades d'una sèrie, una quantitat ínfima en relació amb el volum total del catàleg de Netflix.

A més, per a l'ONG del català, limitar el doblatge a produccions infantils i familiars no només és un error, sinó que «contribueix a enfortir la percepció que el doblatge al català només és necessari en aquests continguts, a diferència del doblatge al castellà o al francès». L'entitat defensa, contràriament, que la nostra no és una llengua de segona i que, per tant, cal que es doblin al català tota mena de continguts per fer possible que el consum audiovisual en català continua durant l'adolescència i l'edat adulta.