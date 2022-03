[ÀUDIO] Denuncien que Renfe continua tenint males pràctiques lingüístiques i que el Ministeri de Transports menteix

La Plataforma per la Llengua denuncia que els trens de mitja distància entre Tortosa i València exclouen el català de la megafonia, malgrat que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ho hagi negat en diverses ocasions. L'entitat aporta ara una gravació que demostra que la megafonia d'aquests trens, que fan parada a Tortosa, Vinaròs, Castelló i València, és només en castellà, com, de fet, ja feia temps que els usuaris denunciaven.

Fins ara Renfe sempre havia dit que respectava l'oficialitat de les llengües no castellanes de l'Estat espanyol en la megafonia, i fins i tot el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana havia negat, en diverses respostes al senador Carles Mulet (Compromís), que se n'exclogués el català. De fet, aquest mateix 3 de març, arran d'una pregunta de Mulet, el Govern espanyol encara responia que «Renfe, d'acord amb els seus procediments interns, fa servir amb caràcter general el valencià, juntament amb el castellà, en els missatges dels trens dins del territori d'aquesta Comunitat».

L'ONG del català ha pogut comprovar que la resposta del Govern espanyol no s'adiu amb la realitat, perquè la megafonia dels trens de mitja distància entre Tortosa i València continua excloent la llengua pròpia. Això no treu que en altres casos el català sí que sigui present a la megafonia, si més no, parcialment: als trens de rodalia entre València i Vinaròs, per exemple, els missatges s'emeten primer en castellà i, després en català. Pel que fa a la megafonia de les estacions, en la majoria, la megafonia és primer en català i, després, en castellà.

La Plataforma per la Llengua atribueix l'absència de català als trens de mitja distància al fet que els mateixos trens fan també el recorregut entre València i Saragossa, i Renfe deu programar-ne la megafonia només en castellà. Tanmateix, per a l'ONG del català, ha de ser perfectament possible que la megafonia sigui en castellà en els trajectes en territori aragonés i que, alhora, s'incorpore el català a la megafonia dels trajectes que discorren per Catalunya i el País Valencià.

No és el primer cop que la Plataforma per la Llengua denuncia males pràctiques lingüístiques a Renfe. De fet, en més deu ocasions s'ha denunciat l'absència del català en la megafonia dels trens d'ALVIA i AVE que fan el recorregut entre Madrid i Castelló. A més, l'empresa pública fragmenta la nostra llengua al web i permet als usuaris triar entre català i valencià. El web es va actualitzar el 2020, amb el valencià José Luis Ábalos de ministre, i va continuar fent la distinció com si foren dues llengües diferents.

En l'àmbit de les infraestructures de transport, l'empresa pública Adif, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, també va excloure inicialment de la retolació de l'estació de l'AVE d'Elx el nom original, en català, de la ciutat. En aquella ocasió, la pressió de la Plataforma per la Llengua i del senador Carles Mulet va aconseguir que, finalment, Adif rectifiqués i hi inclogués el nom en català de la ciutat, per bé que en segon lloc, mantenint la forma castellana 'Elche' en posició preferent.

L'ONG del català recorda que l'ús normal i oficial del català està reconegut per l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i que fer-lo servir és un deure per a les empreses públiques i per a les empreses que gestionen serveis per concessió de l'administració pública.