Retiren milers de llaunes de Coca-Cola per no estar etiquetades en castellà i la Plataforma per la Llengua s'ofereix a pagar el reetiquetatge en català

La Guàrdia Civil ha intervengut 17.200 litres de begudes en un local de venda a l'engròs a Lleida per no estar etiquetades en castellà. La majoria eren llaunes de Coca-Cola i també Monster que s'havien etiquetat en anglès, motiu pel qual la legislació espanyola n'exigeix la retirada.

La llei diu que s’han de retirar per no estar etiquetades «en alguna de les llengües oficials», raó per la qual la Plataforma per la Llengua s'ha oferit a pagar el reetiquetatge dels productes en català.

«El producte més conegut del mercat és retirat per no anar etiquetat en castellà. Ara bé, si demanem l'etiquetatge en català ens diuen que ataquem la lliure competència. Les corts espanyoles van revalidar al febrer la imposició del castellà en l'etiquetatge allà on és llengua pròpia i allà on no. Van rebutjar les esmenes que pretenien que també fos obligatori etiquetar en català, gallec o basc, allà on són oficials. Prescriure els drets lingüístics només per a una de les comunitats lingüístiques és fixar que uns ciutadans tenen més drets que d'altres i és supremacisme. Aquestes empreses n'han patit els efectes», ha remarcat l'ONG del català.