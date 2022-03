[VÍDEO] Carles Puigdemont, elegit president del Consell per la República amb el 86% dels vots

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya a l'exili, ha estat elegit aquest dissabte president del Consell per la República per l'assemblea de representats que s'ha reunit a Canet de Rosselló.

Puigdemont s'ha imposat clarament amb 102 vots a l'enginyer Joan Ramon Gomà, que tan sols n'ha aconseguit set. Nou membres de l'assemblea s'han abstingut.

Durant el debat previ, que ha durat diverses hores, Puigdemont ha revelat que els seus plans per culminar el procés impliquen impulsar-lo des del Consell per la República i, per tant, reduint la seva dependència dels partits, en al·lusió a JxCat, ERC i la CUP.

«La nostra relació amb els partits ha de canviar, perquè la que hem tingut fins ara no ha funcionat, i no serà per falta de paciència. Els hem donat moltes oportunitats, però el temps ja s'ha acabat», ha declarat.

A través d'una piulada a Twitter, Puigdemont ha fet un breu discurs sobre el fet esperançador que significa el Cosell per la República i insta a tothom a participar en aquest projecte.