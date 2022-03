Els Països Catalans reclamen a l’Estat que limiti la velocitat pel Corredor de Cetacis de la Mediterrània

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha participat, conjuntament amb la consellera catalana d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, Teresa Jordà; i la consellera valenciana d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà; a la Cimera Mediterrània pel Clima i el Medi Ambient, celebrada aquest dijous a Barcelona.

En finalitzar la cimera, el conseller i les conselleres han signat una Declaració on s’estableix el compromís dels governs de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià per accelerar, mitjançant polítiques transversals, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, davant el context d’emergència climàtica, especialment acusada a la conca mediterrània.

Mir ha destacat com a «molt positiu» que «un dels compromisos de la Declaració és el de sumar sinergies i estratègies compartides» en la lluita contra l’emergència climàtica perquè «consolida la visió que sempre hem defensat des de les Illes Balears que aquesta crisi climàtica no es pot gestionar en solitari per part de territoris petits o, fins i tot, insulars, com el nostre, especialment en espais compartits com la mar Mediterrània».

En aquest sentit, ha insistit a reclamar «una major implicació de l’Estat especialment a l’hora de garantir el finançament de les actuacions en l’àmbit climàtic, ja siguin de competència estatal o autonòmica». Precisament, un dels punts de la Declaració assenyala «la necessitat que el Govern de l’Estat atengui l’especificitat i la singularitat de l’ecosistema mediterrani i que així ho reculli pressupostàriament en l’assignació de fons de la Conferència sectorial de Medi Ambient».

Entre les mesures concretes per a mitigar els efectes de l’emergència climàtica a la Mediterrània, els tres territoris sol·licitaran al govern de l’Estat que limiti la velocitat màxima de les embarcacions que transiten pel Corredor de Cetacis de la Mediterrània, que compta amb la declaració de Zona d’Especial Protecció d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM) en el marc del Conveni de Barcelona. D’aquesta manera, es dona suport a la iniciativa impulsada per Ocean Care i altres organitzacions ecologistes amb l’objectiu de reduir les col·lisions mortals amb els cetacis, el renou submarí i el diòxid de carboni.

El conseller i les conselleres han acordat, a més, acudir, amb una única veu, a la Conferència sobre els Oceans de l’Organització de les Nacions Unides que tendrà lloc a Lisboa entre el 27 de juny i el 1r de juliol d’enguany. «Es tracta d’un escenari immillorable perquè els tres territoris puguin fer visibles les seves propostes i reclamacions», ha assegurat Mir.