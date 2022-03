El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, assumeix la presidència de la Xarxa Vives

Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), substitueix el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot Giner, com a nou president de la Xarxa Vives d’Universitats complint així el calendari rotatiu de presidències de la institució.

Durant la presidència de Lafuente es duran a terme les activitats previstes en el pla anual d’actuació de la institució, que contempla al voltant de 150 accions anuals distribuïdes en 16 programes: Comunicació, Cultura, Estudiants, Igualtat de Gènere, Llengua, Mobilitat, Premis i Ajuts, Programes Sènior, Publicacions, Recerca, Relacions Internacionals, Síndics de Greuges i Universitats Saludables i Sostenibles.



Entre les principals activitats que es duran a terme durant la presidència, entre el 30 de març i el 7 d’abril tendran lloc a la UAB les fases finals de les Lligues de Debat en les modalitats de Secundària i Batxillerat, i Universitària que tractaran les preguntes “És necessària una indústria farmacèutica pública a la Unió Europea?” i “Cal posar límits a la ciència?”, respectivament. A més, al maig es llançarà la primera prova pilot de la Lliga de Debat Sènior incorporant així l’estudiantat més gran de 50 anys a l’activitat. En aquesta tercera modalitat, la pregunta a debatre serà “Cal que el poder públic controle els mitjans de comunicació?”.



D’altra banda, l’estudi de les condicions de vida i aprenentatge de l’estudiantat segueix sent un dels eixos prioritaris de la institució, que enguany publicarà els resultats del III informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris. Pel que fa al programa d’Igualtat de Gènere, està prevista l’elaboració de noves guies que s’afegeixen a la col·lecció “Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere”, que actualment compta ja amb un fons de 21 disciplines a més d’una guia transversal sobre docència en línia.



Una altra de les activitats destacades de la Xarxa Vives per aquesta segona meitat del curs acadèmic serà la celebració de la II Biennal de Teatre Universitari, ajornada per la pandèmia de la Covid-19 i que té prevista la seua celebració a la Universitat d’Alacant. A més la Xarxa té programats diversos Fòrums Vives de reflexió i pensament arreu del territori, entre ells la Trobada de Síndics de Greuges i Defensors Universitaris (Universitat de Lleida) o el Fòrum Vives dedicat a la Comunicació digital (Universitat Pompeu Fabra).



Javier Lafuente Sancho és catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l’Illinois Institute of Technology. És director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV). És autor de 141 publicacions en revistes indexades. Ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat, a més de dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D'altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l’aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents. També ha estat director del Departament d’Enginyeria Química (2004-2010) i vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020), entre altres responsabilitats.



La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats en educació superior, cultura i llengua. Lidera serveis per a universitats amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.