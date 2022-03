[VÍDEO] Borrell aprofita una pregunta sobre Ucraïna per escarnir Puigdemont en roda de premsa

En una conferència de premsa posterior a la reunió virtual dels ministres de Defensa europeus, Josep Borrell, ha aprofitat una pregunta sobre el conflicte a Ucraïna i la dependència europea del sector energètic rus per escarnir al president Carles Puigdemont. «Gràcies a Déu, Zelenski no és la mena de líder que s'escapa amagat en un cotxe. Ell es quedarà allà [a Ucraïna] resistint», ha dit.

Davant d'això, Puigdemont ha publicat un fil de piulets «a contracor, perquè en aquests moments tan tràgics per Ucraïna l'últim que cal és que la UE tingui representants tan irresponsables». El president considera que Borrell l'ha atacat motivat per una pregunta al Parlament Europeu: «Crec que el senyor Borrell està enfadat amb mi perquè li he formulat una pregunta per saber la raó per la qual hi ha un 44% d'espanyols en el seu equip directiu, xifra molt superior al nombre de nacionals que altres comissaris tenen, començant per la presidenta Von der Leyen».

Per a defensar-se, Puigdemont ha dit que «els únics dies que ho he estat van ser els del meu empresonament a Alemanya i Itàlia, per ordre d'Espanya». També ha afegit que, per les declaracions de l'alt càrrec, «sembla que algú lamenta que a Barcelona no hi hagués un bany de sang. Això és molt seriós».

Finalment, ha declarat que «el meu compromís aleshores i ara va ser prevenir tot esclat de violència, perquè mentre dura pot generar una falsa eufòria, però el pòsit que deixa enverina generacions. He estat criticat per això des de sectors independentistes, però no em pensava que ho seria per Josep Borrell». Afegint que «Borrell insinua una nova política a la UE pel que fa a Catalunya. Això clarifica posicions i evita que perdem oportunitats. Estic segur que quan arribi el moment, la UE ens farà costat i no pressionarà perquè no fem com ara fa Ucraïna, que defensa el seu dret a l'autodeterminació».