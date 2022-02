Presentació del llibre 'Història i debat de la bandera de les Illes Balears' a l'Espai Mallorca

El centre cultural a Barcelona Espai Mallorca ha organitzat la presentació del llibre 'Història i debat de la bandera de les Illes Balears', amb motiu del Dia de les Illes Balears. L'acte, que comença a les 18 h, comptarà amb la participació de l'autor, Jordi Prunés, i del politòleg Pau Torres.

L'assaig tracta diferents temes per tal de descobrir com es va decidir quina havia de ser la bandera de les Balears, el fet de per què la bandera mallorquina és considerada histò­ricament errònia, altres símbols històrics que podrien servir com a bandera.