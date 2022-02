El llegat d'Antoni Caimari perviu

Primer aniversari de la mort d'Antoni Caimari, fundador de la Fundació Musical ACA. El seu llegat perviu perquè així ho fa la Fundació, que mantén l'esperit de les iniciatives emblemàtiques i també perquè continua acollint assajos, concerts i enregistraments, a més d'iniciatives culturals diverses. I les instal·lacions estan plenament restaurades, així com la memòria en procés de digitalització i inventariarització.

Eva Caimari, la filla major -i qui més participà de les iniciatives artístiques d'Antoni Caimari- va fer de mestra de cerimònies de l'acte d'homenatge del passat diumenge fet a la seu de la Fundació. «Hem inaugurat una placa esculpida a una dovella de l'entrada a la Sala del Piano amb el seu nom. Obra de Rafel Caldés, Ferran Pizà i Antoni Tomàs. Eva ha llegit un dolç recordatori de l'esperit de son pare. Hem visionat l'obra Mort -tan simbòlica- presentada per un dels autors, Jaume Reinés (la música era de Caimari) i hem fet un bot mental al ritual de la mort d'un temps, de quan sa mare morí», han explicat des d'ACA.

A més, l'homenatge va comptar amb un recital de poemes per part d'Antoni Gost, patró i amic coral, i un altre de dedicat pel primer secretari d'ACA, Jordi Soler, Horabaixa a Son Bielí. També varen acollir una una audició d'obra d'Antoni Caimari, seleccionada per Antoni Rian. I l'acte va acabar amb una picada al mirador Ramon Llull per a compartir «records i esperances».