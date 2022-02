Nova discriminació lingüística a un centre de salut: «Si em parla en valencià, no l'atendré»

Una nova discriminació lingüística a un Centre de Salut del País Valencià. L'Oficina de Drets Lingüístics d'Escola Valenciana ha rebut una queixa d'una pacient a qui van vulnerar el seu dret d'expressar-se en valencià. Ha sigut en el Centre de Salut de Benilloba (el Comtat).

Tal com ha publicat aquest dissabte Nosaltres La Veu, el metge es va negar a atendre Rebeca Sanjuan si no li parlava en castellà, al·legant que no entenia el valencià, tot i que treballa en un poble totalment valencianoparlant. El sanitari fins i tot li va arribar a dir: «Si em parla en valencià, no l'atendré», demostrant una total falta d'empatia amb la persona que sol·licitava els serveis.

La pacient va insistir que tenia dret a parlar en valencià i que l'entengués, però el sanitari li va respondre que no, que havia de parlar-li en castellà «perquè les dues llengües són oficials». Una contestació que «evidencia un desconeixement dels drets i deures de la ciutadania valenciana».

Per això, Sanjuan va decidir anar al centre de salut, on el metge «de manera maleducada i sense respecte cap a una pacient» la va qualificar d'«intransigent» i, mentre reia, li va amollar: «Jo no sé valencià i no la puc atendre». Ella li va reiterar que com a funcionari tenia l'obligació d'entendre-la i que si no sabia valencià que fes un curs i l'aprengués. En aquell moment, el facultatiu es va girar d'esquena, «fent un abús de l'estatus que ostenta com a metge», i li va respondre que ell no havia de fer «cap curset per aprendre res». Finalment, la infermera va fer de mediadora, tot i que es va posicionar de part del metge.

La pacient ha presentat queixes per aquesta discriminació lingüística a la Conselleria de Sanitat, al Síndic de Greuges i, com ja hem apuntat, a l'Oficina de Drets Lingüístics d'Escola Valenciana.