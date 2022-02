[VÍDEO] Puigdemont denuncia l'atac d'un carter de Correus a l'oficina dels europarlamentaris de Junts a Barcelona

El president Carles Puigdemont ha presentat una queixa a Correus després que un carter exclamés «no vull entrar en aquesta oficina perquè em fa fàstic» en passar per l'oficina dels europarlamentaris de Junts a Barcelona. La formació política ho consideren «un acte d'intimidació inacceptable envers les persones que treballen a la nostra oficina i als nostres votants» ha denunciat a través de les xarxes socials.

Hem adreçat una carta de protesta pel tracte dispensat per @Correos a la nostra oficina europarlamentària de Barcelona. Ahir, la persona enviada per l’empresa a lliurar-nos un sobre va exclamar, perquè ho sentís tothom: “no quiero entrar en esa oficina porqué me da asco!”. pic.twitter.com/keJLZVZOtK