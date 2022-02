Govern i Institut Ramon Llull intensificaran la col·laboració en projecció internacional i ensenyament de la llengua catalana

La Direcció General de Política Lingüística del Govern s'ha reunit aquest dimecres amb representants del Institut Ramon Llull per a explorar noves vies de treball per al foment de la llengua catalana.

En aquesta trobada hi han participat les responsables de l'àrea de política lingüística del Govern, Agustina Vilaret i Beatriu Defior, i el director del Institut Ramon Llull (IRL), Pere Almeda, juntament amb els seus equips de treball.

Segons ha informat la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, la reunió ha servit per a parlar de les actuacions en matèria de llengua que es duen a terme en el marc de la participació del Govern en aquest organisme, encarregat de projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

Alguns dels temes dels quals s'ha parlat han estat les possibilitats que ofereix la Xarxa Llull, que compta amb universitats a tot el món on s'ofereixen estudis de llengua catalana i s'organitzen activitats diverses.

Un dels projectes dels quals s'ha parlat és l'Escola d'Estiu de Lingüística Catalana, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, que busca fomentar la recerca en lingüística catalana entre els alumnes d'estudis catalans. En el marc d'aquesta activitat la Direcció General de Política Lingüística atorga el Premi Aina Moll al millor treball presentat.

Així mateix, s'ha plantejat obrir noves vies de col·laboració, com compartir coneixement en matèria d'ensenyament del català a persones que no el tenen com a primera llengua. Igualment s'ha parlat de la commemoració del vintè aniversari de l'Institut com a oportunitat per a dur a terme una retrospectiva que permeti visibilitzar l'aportació del treball que realitza a les Balears.

La secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret, ha recordat la importància de «formar part del Institut Ramon Llull, que obre les portes de la llengua i la cultura catalanes a tot el món, el que ho converteix és una eina indispensable».

D'altra banda, el director de l'Institut, Pere Alameda, ha estat rebut al matí per la presidenta del Govern, Francina Armengol, en audiència.

Albereda ha explicat que l'objectiu de la seva visita ha estat «posar-se al servei de la cultura balear i la llengua catalana» a través de les activitats de l'Institut, i «reforçar els vincles» amb les institucions locals. El director del Institut Ramon Llull ha agraït la «bona receptivitat per part de tots».