[VÍDEO] El Parlament català ha passat l'acta del diputat Pau Juvillà a Nogay Ndiaye

Segons ha informat la diputada Eulàlia Reguant, a través de Twitter, la secretària general del Parlament català, Esther Andreu, ha comunicat a la CUP que l'acta de diputat de Pau Juvillà ha passat a mans de Nogay Ndiaye arran de la decisió de la Junta Electoral espanyola. La nova diputada ocupava el número 2, després de Juvillà, a la candidatura de la CUP Lleida.

El grup parlamentari ha rebut la nota informativa mentre Juvillà era entrevistat a El Matí de Catalunya Ràdio. Durant la xerrada, l'ex-secretari tercer de la mesa havia declarat que no tenia «cap comunicació oficial del Parlament dient-me que ja no soc diputat»; a més, ha concretat que l'única comunicació que constata la seva baixa és un missatge de text de la tresoreria de la Seguretat Social espanyola.

Juvillà ha culpat directament a l'Estat espanyol de la retirada del seu escó, afegint que «hi ha una pressió bestial de l'Estat espanyol». Així i tot, ha declarat que s'ha «sentit defensat» amb la resposta dels partits i el Parlament català a la JEC.

"Hem de valorar el camí que hem fet conjuntament, perquè vivim en un context d'agressió constant. Crec que s'han fet coses que no s'havien fet fins ara, malgrat els dissensos", ha explicat. I, a més a més, sobre els retrets de Laura Borràs a ERC i a la CUP, a qui va acusar de no voler desobeir de manera conjunta, ha declarat que no entraria «en una batussa que perjudica el país. Si la culpa l'ha de tenir algú, ja l'agafo jo».

Ha admès que totes han fallat per la pressió que ha exercit l'Estat espanyol amb les amenaces constants als funcionaris. Tot i que, sobre les propostes positives per plantar cara a la JEC que havien sorgit els darrers dies, «la CUP sempre està a favor de qualsevol proposta que serveixi per defensar els drets i la sobirania dels diputats i el parlament».

D'altra banda, el membre de la CUP ha reiterat que la unitat antirepressiva ha de ser el mínim comú denominador de l'independentisme. A més, ha dit que cal donar esperança a la ciutadania, tot demostrant que s'ha après dels errors de cara a les noves víctimes de la repressió. En aquest sentit, ha citat els casos d'Eulàlia Reguant, Josep Maria Jové i Josep Lluís Salvadó.