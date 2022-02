Comencen les xerrades solidàries sobre cooperació internacional al Senegal que recorreran diferents municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa

El projecte Sonrisas Sobre Ruedas de la fundació Dentistas Sobre Ruedas que impulsa la salut bucodental a través d'activitats d'educació sanitària, inicia aquest divendres a Muro la primera d'una sèrie de 17 xerrades en total, en 15 municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa entre els mesos de febrer, març i abril per a acostar valors com la solidaritat, generar reflexions entorn a la tolerància, la igualtat, l'equitat i fomentar el voluntariat.

Aquest projecte de sensibilització, d'àmbit autonòmic, es pot dur a terme gràcies al complet finançament procedent dels fons de la Direcció General de Cooperació, òrgan pertanyent a la Conselleria d'Afers Socials del Govern i s'inscriu en el marc de l''Educació per a la Transformació Social'.

L'objectiu principal del projecte 'Cooperació Internacional al Senegal, construint un món més just' és el de sensibilitzar a la població de les Balears per a aconseguir la seva implicació en la reducció de les injustícies socials i la desigualtat, mitjançant una col·laboració activa en projectes solidaris amb la finalitat de generar una cooperació internacional transformadora.

«Es tracta de fomentar la consciència crítica davant les diferències Nord - Sud principalment en els temes relacionats amb la sanitat, els recursos econòmics i aspectes socials, tenint com a exemple el cas el nostre del Senegal, així com donar a conèixer altres realitats per a generar empatia i interès per la implicació en projectes humanitaris», comenta la impulsora del projecte i coordinadora de l'àrea de sensibilització a les Balears de la Fundació, Paqui Pedrosa.

La primera d'aquestes xerrades, que tendran una durada d'entre 60 i 90 minuts, se celebrarà en biblioteca de la sala polivalent de Muro divendres, 11 de febrer, a les 19 hores. Les altres tendran lloc en els municipis i en les dates següents:

Dimarts 15 de febrer a les 19 hores - Can Alcover (Palma)

Dimecres 16 de febrer a les 19 hores - Capella de les Escolàpies (Sóller)

Dijous 17 de febrer a les 19 hores - Centre Cultural Costa Nord (Valldemossa)

Divendres 18 de febrer a les 19 hores - Museu (Inca)

Dimarts 22 de febrer a les 19 hores - Club Pollença (Pollença)

Dimecres 23 de febrer a les 19 hores - Casa de Cultura (Felanitx)

Divendres 4 de març a les 19 hores - Casa de Cultura (Alcúdia)

Els ponents d'aquestes xerrades solidàries que tendran lloc en diferents localitats de Mallorca, Menorca i Eivissa seran d'una banda, membres de l'equip de la Fundació ja siguin voluntaris, representants de la Junta Directiva o persones de la pròpia estructura de l'ONG.