Una doble manifestació recorr el centre de Barcelona per reclamar la veritat sobre els atemptats del 17-A i exigir la independència al Govern català

Aquest dissabte, una doble manifestació ha recorregut el centre de Barcelona per reclamar la veritat sobre els atemptats del 17-A a la Rambla de Barcelona i exigir la independència al Govern català d’Aragonès. Concretament, els concentrats han demanat que s’obri una investigació per esclarir si l’Estat espanyol ha estat implicat en l’atemptat, sobretot després de les declaracions de l’ex-comissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo apuntant al CNI.

Unes dues-centes persones han acudit davant el Palau de la Generalitat de Catalunya, per mostrar les seves reivindicacions, segons les xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Després del recorregut, la manifestació s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume per demanar a la Generalitat de Catalunya i el Parlament català que «estiguin a l’altura» i optin per la desobediència en el camí cap a la independència.

«Setmana rere setmana encara vivim hores molt greus i les nostres institucions no estan a l'altura d’allò que n'esperem», han criticat Catalans per la Independència, entitat convocant d’una de les manifestacions. També, els convocants han denunciat «la deixadesa de funcions del govern davant l’atac al català a l’escola i la falta de desobediència del parlament davant la ingerència il·legítima de la JEC».