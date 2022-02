Nova convocatòria dels Premis Baldiri Reixac centrada en impulsar projectes educatius i artístics que fomentin l’ús del català

La Fundació Carulla impulsa la 44a edició dels Premis Baldiri Reixac, els guardons anuals que impulsen i reconeixen projectes educatius que donen resposta als reptes de l’educació del segle XXI des de les arts, la cultura i la llengua catalana. Les inscripcions estaran obertes fins el 28 de febrer de 2022.

L’edició d’enguany arriba en un moment en què els atacs i el qüestionament al model d’immersió lingüística està amenaçant el sistema educatiu català, garantia d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social. També la situació d’emergència emocional provocada per la pandèmia està comportant un alt grau de complexitat en la gestió del benestar de la comunitat educativa. És per això que els Baldiri d’enguany han adaptat les seves bases per donar resposta a aquests nous reptes, en el marc de la visió global de la Fundació Carulla de transformar persones, comunitats i territoris mitjançant la cultura i l’educació per construir una societat oberta, cohesionada, inclusiva i que sigui generadora d’oportunitats.

Els premis compten amb una dotació total de 40.000 € repartida en dues categories: el Premi Baldiri Escola i el Premi Baldiri Experiències.

A la primera, el Premi Baldiri Escola, es reconeixen projectes educatius que aporten solucions i respostes concretes als reptes educatius actuals i que situen la cultura, la llengua i la creativitat com a eixos vertebradors del procés de transformació. Consta de 10 premis de 3.000 €.

Aquesta categoria compta amb dues subcategories:

• Arts i Reptes Socials: Projectes educatius que actuen per donar una resposta transformadora i inclusiva als reptes socials des de les arts i la cultura.

• Arts i Llengua: Projectes educatius innovadors que promoguin l’ús social de la llengua catalana mitjançant respostes creatives i transformadores des dels llenguatges artístics.

La segona categoria és el Premi Baldiri Experiències, destinat a reconèixer experiències ja realitzades d’aprenentatge dins i fora de l’aula que responguin de forma innovadora, a través dels llenguatges artístics i creatius, a les necessitats dels infants i joves i als reptes educatius actuals, sobretot, aquells relacionats amb la gestió emocional. Consta de 20 premis de 500 € per material escolar i llibres d’Abacus Cooperativa.

Als Premis Baldiri Reixac s’hi poden presentar escoles, zones escolars rurals (ZER), instituts, llars d’infants, centres de formació d’adults, escoles de música, d’art o d’arts escèniques, i escoles d’educació especial d’arreu dels territoris de parla catalana.

Sobre la Fundació Carulla

Des de fa gairebé cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i educatius que donin resposta als reptes que planteja la societat.

Els seus programes més destacats són els Premis Lluís Carulla (que impulsa l’emprenedoria cultural fent possible projectes culturals transformadors), els Premis Baldiri Reixac (que impulsen la cultura, les arts i la llengua com a eines transformadores en l’educació) i els Premis Francesc Candel (que vetllen per la integració, inclusió i cohesió social).

També són impulsors del programa Mutare, com a espai de diàleg, reflexió i acció sobre el poder transformador de la cultura i gestionen l’Editorial Barcino i el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.