Catalunya Nord celebrarà una consulta per trobar un nom que inclogui marcadors «identitaris i geogràfics»

Catalunya Nord celebrarà una consulta abans d'acabar l'any per tal de definir el nom del departament. Pirineus Orientals «no té prou identitat» i és «massa administratiu», ha declarat la presidenta del consell departamental dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe.

La presidenta, qui va parlar d'aquesta votació durant la darrera campanya de les eleccions departamentals, ha proposat un nom que inclogui marcadors «identitaris i geogràfics» que permeti d'identificar millor Catalunya Nord. Ja la plataforma Sí al País Català va demanar un canvi el 2017, amb la voluntat que fos 'País Català' el nom del departament.

Després de la consulta sobre el nom de la macroregió, aquesta va passar a anomenar-se Occitània, sense tenir en compte la realitat històrica del territori. Aquest fet va causar la mobilització de la societat nord-catalana. Un altre nom que ha tingut ressò els darrers dies ha estat el de 'Pirineus Catalans'.

El canvi de nom d'un departament el decideix del Consell d'Estat francès arran la petició del consell departament. En aquest sentit, es preveu que hi puguin haver complicacions, ja que des del 1990 que no es canvia cap denominació. Per tant, s'espera que el resultat de la consulta pot reforci la demanda.