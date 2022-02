Universitats de les Balears, Catalunya i el País Valencià inicien el camí per a crear «una gran regió del coneixement»

Universitats de les Balears, Catalunya i el País Valencià han iniciat el camí per a crear «una gran regió del coneixement» que aglutini les 22 universitats dels territoris catalanoparlants i que permeti crear un marc de col·laboració entre investigadors i acadèmics, així com la possibilitat en un futur d'arbitrar un programa de mobilitat.

Així ho han explicat el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, i la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Gemma Geis, que han mantingut aquest dijous una reunió a la UIB.

En declaracions als mitjans, Carot ha expressat el desig compartit de teixir xarxes comunes i continuar enfortint la Xarxa Vives.

Segons ha explicat, una de les primeres iniciatives tendria lloc en l'àmbit de les tecnologies marines, però la voluntat, ha assegurat, és estendre les col·laboracions a tots els àmbits.

A més, també estaria sobre la taula la creació d'un programa de mobilitat finançada tant d'estudiants com d'investigadors entre les universitats de les Balears, Catalunya i el País Valencià, similar als programes Erasmus.

La consellera Geis ha traslladat el compromís de l'Executiu català amb la col·laboració entre les institucions universitàries dels territoris catalanoparlants. Segons ha assenyalat, encara que no hi ha avui dia acords concrets, s'han iniciat les converses per a anar concretant projectes comuns de recerca.

Jornada de reunions

La consellera Geis ha mantingut primer una trobada amb la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret; i amb el director general de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons. També hi ha assistit el director general d'Impacte Territorial i Social del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Xavier Quinquillà.

A la reunió s'ha parlat de les vies de col·laboració que es poden establir en matèria d'universitat i de recerca entre les Balears i Catalunya.

Actualment les Balears, Catalunya i el País Valencià participen en el Pla Complementari d'Astrofísica, un projecte de tecnologies avançades per a l'exploració de l'univers i els seus components.

Posteriorment, els quatre s'han desplaçat a l'Institut de Recerca Sanitària de Balears (IdiSBa) on els ha acompanyat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez; la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, Asunción Sánchez; i el director científic del IdISBa, Miquel Fiol.

Durant el recorregut s'han pogut entrevistar amb Diego Marzese, investigador del grup Biologia Cel·lular del Càncer; Emilia Amengual, investigadora del grup Genòmica de la Salut; Antònia Obrador, investigadora responsable del grup Teràpies Avançades i Biomarcadors en Oncologia Clínica, i Victoria Cano, responsable de la Plataforma Biobanc.

Més tard, Geis, Vilaret, Quinquilla i Pons han visitat la UIB on els ha rebut el rector, Jaume Carot, i el vicerector de Política Científica i Recerca, Víctor Homar.

La trobada ha servit per a estrènyer els vincles i projectar una regió del coneixement així com enfortir les relacions en l'àmbit de la recerca.

Es vol treballar també per a impulsar un programa d'intercanvis per a afavorir la màxima interacció entre alumnat i professorat, a través d'un marc facilitador que compti amb finançament. Així mateix, es vol enfortir la Xarxa Vives, presidida actualment pel rector de la UIB.

Vilaret ha valorat la jornada afirmant que queda «molt camí per a recórrer». Segons ha afegit, més enllà de compartir llengua i cultura, existeixen interessos i potencial en l'àmbit d'universitat i la recerca i, especialment, en l'estudi del Mediterrani.

Ha sentenciat que la Generalitat de Catalunya té en les Balears «un aliat per a avançar junts cap a un model social i econòmic més basat en el coneixement».

A l'horabaixa, els representants dels dos governs tenien previst visitar l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea) on els rebrà el seu director, Gotzon Basterretxea, per a conèixer l'activitat i estudiar possibles vies de col·laboració..