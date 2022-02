Aprovada l’única candidatura presentada a la renovació de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural

L’única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural ha estat finalment aprovada i proclamada per part la Junta Nacional, després de ser evaluada també per la Comissió Electoral. Es tracta de la llista que encapçala l’actual membre de la Junta Nacional Xavier Antich, que ha estat l’únic candidat a la presidència d’Òmnium Cultural per a rellevar l’actual president en funcions, Jordi Cuixart. A partir del dia 10 de febrer i fins el 26 del mateix mes, els socis de l’entitat podran validar, via votació electrònica, els membres que conformen aquesta candidatura. La votació electrònica es podrà fer també el mateix dissabte 26 de febrer al recinte on se celebrarà l’Assemblea General, a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat.

Enguany es renoven els càrrecs de presidència, vicepresidències 1a i 2a, secretaria, tresoreria i 11 de les 18 vocalies. A banda de Xavier Antich -Doctor en Filosofia, professor titular d’universitat, escriptor i l’únic candidat a la presidència-, la candidatura la componen Mònica Terribas -periodista, directora de documentals de no-ficció i professora de comunicació- optant a la vicepresidencia primera; Marina Gay -portaveu d’Òmnium a Somescola, i enginyera de camins enfocada en l’educació per a la ciutadania global i el desenvolupament sostenible-, optant a la vicepresidència segona; Marina Gallés -advocada membre de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB-, candidata a la secretaria de l’entitat; Marta Garsaball -advocada i directora de serveis del Departament de Cultura-, com a tresorera; i Joaquim Forn -advocat i exconseller-, David Fernàndez -periodista i activista social-, Natza Farré -periodista i escriptora-, Natalia Touzon -periodista especialitzada en comunicació política i pública-, Iolanda Fresnillo -sociòloga i activista-, Núria Basi -biòloga, investigadora i empresària-, Àngel Castiñeira -doctor en filosofia i professor especialitzat en lideratge, pensament geopolític, valors i sostenibilitat-, Gerard Pijoan -llicenciat en economia i coordinador de la cooperativa Opcions-, Lluís Duran -historiador especialista en la història del catalanisme polític i social-, Didac Amat -advocat i politòleg, actualment doctorand en Dret Internacional Climàtic- i Marc Sanjaume -politòleg i professor de Teoria Política-, com a vocals de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural.

Per a facilitar el procés electoral, Òmnium Cultural ha obert un apartat específic de la pàgina web amb l’ordre del dia i informacions sobre l’Assemblea General i el procés electoral. Aquest apartat de la web s’anirà actualitzant amb tota la informació de l’Assemblea General. Es pot consultar aquí.