Els Joves de Mallorca per la Llengua cerquen voluntaris per al Correllengua

La flama de la llengua tornarà a recórrer Mallorca enguany per a reivindicar l'ús del català en tots els àmbits de la societat. Fa nou anys que no se celebra el Correllengua a l'illa però aquest 2022 els Joves de Mallorca per la Llengua el recuperen i cerquen voluntaris per a dur-lo a terme.

Serà al mes d'abril i els voluntaris han de tenir més de 18 anys, tenir carnet de motocicleta i motocicleta i ganes de participar en aquesta cursa no competitiva, de relleus i massiva en favor de la llengua catalana.

Els interessats han d'enviar un correu a jovesllengua@gmail.com